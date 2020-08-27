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Kuvvetli rüzgar, elma bahçesine zarar verdi

İHA

Elazığ'ın Keban ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, elma bahçelerine zarar verdi.

Kuvvetli rüzgar, elma bahçesine zarar verdi

Elazığ’ın Keban ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, elma bahçelerine zarar verdi.
Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle köyde Osman Çeşmesi mevkisinde 40 dönüm alanda bulunan elma bahçeleri zarar gördü. Bahçede bazı ağaçların dalları kırıldı,bazı ağaçlar daki elmaları ise döktü.
Rüzgar nedeniyle çok miktarda elmanın telef olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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