Kuvvetli rüzgar, elma bahçesine zarar verdi

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Elazığ’ın Keban ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, elma bahçelerine zarar verdi.

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle köyde Osman Çeşmesi mevkisinde 40 dönüm alanda bulunan elma bahçeleri zarar gördü. Bahçede bazı ağaçların dalları kırıldı,bazı ağaçlar daki elmaları ise döktü.

Rüzgar nedeniyle çok miktarda elmanın telef olduğu öğrenildi.

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