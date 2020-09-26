2. Lig: Elazığspor: 1 - Serik Belediyespor: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Elazığspor, Serik Belediyespor’la 11 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Adem Cinek xx, Metin Yalçın xx, Zafer Gayretli xx
Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Onur Alsu xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Murat Ceylan x (Eren dk. 66 x), Kadir Bekmezci xxx, Selim Enes Özeren x (Fırat Sefa dk. 46 x), Cengizhan Akgün xx (Fırat dk. 66 xx), Hebat Alan xx, Tufan Kelleci xx (Cihan Aslan dk. 85 ?), Kadir Taşoğlu xx
Serik Belediyespor: İbrahim Demir xx, Atakan Cangöz xx (Batuhan dk. 89 ?), Murat Gürbüzerol xx (Mahsun dk. 71 x), Sinan Kalaycı xx (Erkan dk. 89 ?), Bahadır Çiloğlu xxx, Gökay Eser x (Sinan dk. 60 x), Yusuf Onur Arıkan xx, Abdulsamet Burak xx, Cenk Kaplan xx, Sefa Narin xx, Emre Bekir xx (Yusuf dk. 71 x)
Goller: Kadir Bekmezci (dk. 80 pen.) (Elazığspor), Bahadır (dk. 24) (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Kadir Bekmezci, Tufan, Fırat Sefa (Elazığspor), Emre, Yusuf Onur, Atakan, Bahadır (Serik Belediyespor)
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