Elazığ'da avlak alanlarda koruma denetimleri

Elazığ'da avlak alanlarda koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında ekiplerin denetimlerinin sürdüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından düzenli olarak avlak alanlarda av koruma ve kontrol çalışmaları yapılmaya devam ediyor. Son yapılan denetimler de arazide kurulu bulunan avlanmada kullanılması yasak 1 adet bıldırcın sesi çıkaran elet ve akü ele geçirildi.

Geçtiğimiz hafta yapılan uygulamalarda ise kaçak malzemelerle avlanan 9 şahsa yasal işlem yapıldığı, 5 adet bıldırcın sesi çıkaran elet ele geçirildiği gerekli yasal işlemlerin yapıldığı aktarıldı.

Avlak alanlarda ekiplerin sürekli uygulama yaptığı kaydedildi.

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