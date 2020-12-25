Elazığ'da özel eğitim kurumları istişare toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da özel eğitim kurumları istişare toplantısı

İHA

Elazığ'da özel eğitim kurumları istişare toplantısı

Elazığ’da özel eğitim kurumlarının temsilcileri sektörün içinde bulunduğu sorunları istişare edip dernekleşme kararı aldı.
Elazığ TSO Konferans Salonunda özel eğitim kurumlarının temsilcileri bir araya geldi. Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’ın da katıldığı toplantıda sektör temsilcileri, karşılıklı istişarenin ardından birlik oluşturmak için dernekleşme kararı aldı. Dernek kurma kararı alan sektör temsilcileri başkanlık için Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili Veli Aksu seçti.
İş dünyasının içinde yer alan tüm sektörlerin zorlu bir süreçten geçtiğini anımsatan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan," Ancak eğitim gibi sektörlerimiz bu dönemde çok daha büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Mart ayından itibaren neredeyse okullarımız kapalı durumda. Çok büyük yatırım maliyetleri ile kurulan ve aynı zamanda eğitim kadrosunu da muhafaza etmek zorunda kalan sektör çok ciddi ciro kaybına uğramıştır. Sektörün içinde yer alan ve aynı zamanda odamız Meclis Başkan Vekili olan Veli Aksu hocamız Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, Özel Okullar Federasyonu gibi bir çok üst kurulda sektörün sorunlarıyla ilgili önemli girişimlerde bulunmuştur. Hazırlamış olduğu talepler ve öneriler raporları da odamız tarafından ilgili kurumlara ulaştırılarak sorunlara çözüm arayışımız bu dönemde kararlıkla sürdürülmüştür. Eğitim başta olmak üzere Covid19 sürecinde iş dünyasına yönelik sağlanan önemli destekler olmasına karşın işletmelerimizin ayakta kalabilmesini teminen bu tür sektörel istişare toplantılara çok büyük önem vermekteyiz. Çünkü sektörün içinden gelen siz değerli iş dünyamızın temsilcilerinin öneri ve raporları bizler için yol gösterici olmaktadır. İnşallah bu zor günleri yeni yıl ile birlikte geride bırakacağız"dedi.
Sektörle ilgili gündeme taşınan sorunların bir rapor haline getirilerek Elazığ TSO’ya sunulması da kararlaştırılan toplantıda Meclis Başkan Vekili Veli Aksu’da, sektörün sorunlarının çözümü için kuruluşu gerçekleştirilecek olan derneğin sektöre değer katacağına inandığını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da çölyak ve PKU hastalarına destek Elazığ Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği Başkanı Rıdvan Fırat: "Bir ekmeğin fiyatı 14 lira ve bu çok fahiş bir fiyat"
YEREL HABERLER Elazığ’da çölyak ve PKU hastalarına destek Elazığ ...
Elazığspor’da İzzet, ilk yarıyı kapattı
YEREL HABERLER Elazığspor’da İzzet, ilk yarıyı kapattı
Elazığ'da 315 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 315 gram esrar ele geçirildi
Aracına uyuşturucu zulalayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aracına uyuşturucu zulalayan şüpheli yakalandı
Ruh sağlığı uzmanı Covid-19 konusunda dikkat çekti: "İki grup insana rastlıyoruz" Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey: " Tepkisiz ve önlemlere bile dikkat etmeyen, bir de normalin üzerinde aşırı tepki veren, topluma hiç girmeyen insanlar görebiliyoruz"
YEREL HABERLER Ruh sağlığı uzmanı Covid-19 konusunda dikkat çekti: ...
"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" Elazığ’daydı Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Elazığ'da görevli meslektaşlarıyla video konferansla buluştu Bir öğretmenin ‘Sizin sıkıntınız var mı?’ sorusuna Bakan Selçuk, "24 Saat konuşmamız lazım" diye cevap verdi
YEREL HABERLER "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" ...
Elazığ'da besicilere makine ekipman desteği
YEREL HABERLER Elazığ'da besicilere makine ekipman desteği
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Elazığ'dan Tunceli'ye geçti
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Elazığ'dan Tunceli'ye ...
Elazığ'da, çiftçilere 2 milyon liralık makine desteği
YEREL HABERLER Elazığ'da, çiftçilere 2 milyon liralık makine desteği
Elazığ TSO Başkanı Aslan:" İş dünyası olarak 2021 için umutlu ve heyecanlıyız"
YEREL HABERLER Elazığ TSO Başkanı Aslan:" İş dünyası olarak 2021 ...
Üniversite öğrencilerinden, "Mama kumbarası" ile sokak hayvanlarına destek
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden, "Mama kumbarası" ile ...
Elazığ’da pandemi ve yasaklar hindiye talebi azalttı
YEREL HABERLER Elazığ’da pandemi ve yasaklar hindiye talebi azalttı
Komşusunda gördüğü fotoğraftan sonra kendi işinin patronu oldu
YEREL HABERLER Komşusunda gördüğü fotoğraftan sonra kendi işinin ...
Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın Covid-19 testi pozitif ...
2. Lig: Elazığspor: 3 - Kırşehir Belediyespor: 5
YEREL HABERLER 2. Lig: Elazığspor: 3 - Kırşehir Belediyespor: 5
Tarihi konak, Elazığ Basın Müzesi ve Basın Evi’ne dönüşüyor
YEREL HABERLER Tarihi konak, Elazığ Basın Müzesi ve Basın Evi’ne ...
Bakım merkezinde 35 kilo kaybettikten sonra yoğun bakıma alınan otizmli genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bakım merkezinde 35 kilo kaybettikten sonra yoğun ...
Elazığ'da, kardan kapanan 90 köy yolundan 77'si açıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da, kardan kapanan 90 köy yolundan 77'si ...
Elazığ'da kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Elazığ'da kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapalı
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Elazığ'da kar ve sis altındaki tarihin eşsiz manzarası
YEREL HABERLER Elazığ'da kar ve sis altındaki tarihin eşsiz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X