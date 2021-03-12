Elazığ'da "Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi" projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da "Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi" projesi

İHA

Elazığ'da "Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi" projesi

Türkiye’de ilk pilot uygulama olarak Elazığ'da başlanılan “Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi (OIOHS)" projesinin açılışı gerçekleştirildi.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Yürütülen, AB ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finanse edeceği Online İnteraktif ISG Uygulamalarının Türkiye’de ilk pilot uygulama olarak Elazığ'da gerçekleştirilecek “Çevrimiçi 'OIOHS' projesinin açılış toplantısı yapıldı. Toplantının açılışına Vali Erkaya Yırık, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi M.Caner Demir, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve proje ekibi katıldı.
Sistem ile ulusal düzeyde ISG menüsünün yerel düzeyde uygulamalarının verimliliği, bilinirliği ve veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlayacağına dikkat çeken Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan," AB ülkelerinde yaygınlaşan Online İnteraktif ISG uygulamalarının Türkiye’de bir ilk ve pilot uygulama olarak Elazığ TSO üyeleri için devreye alınması amaçlanmaktadır. İlk etapta madencilik sektörü için geliştirilecek sistem ile mevcut durumda fiziksel olarak yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmeleri, bu yeni sistem ile işletmelere zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır"dedi.
Vali Erkaya Yırık; “Madencilik sektörü çalışanlarının karşı karşıya kalabileceği kazaların önüne geçebilmek ve risklerden uzak tutmanın, çalışanların sağlıklarının önemsenmesi maksadıyla oluşturulan projeden ötürü Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Asilhan Arslan’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçiyor olması hepimizin gururudur, kıvancıdır. Bu proje çevre illerimize, işletmelere örnek olsun isteriz"ifadelerini kullandı.
Programa katılan AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi M.Caner Demir, "Bu proje yaklaşık 400 başvuru arasından yüzde 10’luk bir dilime girme başarısı göstererek seçildi. Eminiz ki bu başarı, uygulama sürecinde de devam edecektir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası köklü bir geçmişi olan, kurumsal kapasitesi güçlü olan bir kurum. Bu bağlamda umarız önümüzdeki 18 ay boyunca işletmelere ve işçilere fayda sağlayacak önemli çalışmalara imza atacaksınız. Proje esasen daha geniş bir programın parçası. Türkiye çapında uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Geliştirilmesi Programı kapsamında desteklenen 37 programdan bir tanesi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu programda Yüzde 85 oranında AB desteği mevcut”diye konuştu.

"Projenin amacı olası yaralanma ve can kayıplarının önüne geçmek"
AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, Bugün burada Avrupa Birliği Katıım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında desteklenen 'Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi (OIOHS) Projesi' hibe programının açılışını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Söz konusu hibe projemiz, bakanlığımı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın istihdam, eğitim ve sosyal politikalar sektörel operasyonel programı altında yer alan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün operasyon faydacısı olduğu, İş sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı bünyesinde fonlanan projelerden bir tanesidir. Bildiğiniz üzere insana ve emeğe verdiğimiz değer doğrultusunda iş kazalarını asgariye indirme gayretindeyiz. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzün güdümünde bu güne kadar yürütülen eğitimlerin, farkındalık çalışmalarının ve önleyici faaliyetlerin yanı sıra 6331 sayılı Müstakil İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışanlarımızın ve işçilerimizin maddi ve manevi bütünlüklerinin ne kadar önemsediğimizin kanıtıdır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz projemizde maden işletmelerinde meslek hastalıklarını ve iş kazalarını azaltarak olası yaralanma ve can kayıplarının önüne geçmeyi hedeflerken, önleyici faaliyetleri ve risk değerlendirmesinin önemini ortaya koymaktadır"diyerek bilgi verdi.
37 Projenin 2’sini Elazığ’ın yürütmesinin bir başarı olduğuna dikkat çeken İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise, meslek hastalıklarının, iş kazalarının ve can kayıplarının azalmasının 83 milyonun meseleyi sahiplenmesiyle olacağını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da olta ile yakalandı, tam 115 santim Keban Barajı'nı besleyen Fırat Nehri'nde sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar'ın oltasına 10 kilo 200 gram ağırlığında 115 santim boyunca Türkiye ve Avrupa'nın en büyük gökkuşağı alabalığı takıldı Balığı yarım saatte kıyıya çeken Yayar ve arkadaşları, incelenmek üzere gönderdikleri fakültede balığın 10,5 yaşında olduğunu öğrendi
YEREL HABERLER Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da ...
İl Sağlık Müdürü Polat,"Sırası gelenin aşıya gerekli duyarlılığı göstermesini istiyoruz"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Polat,"Sırası gelenin aşıya gerekli ...
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Elazığ’da çalışmalarını sürdürüyor Komisyon Başkanı Milletvekili Recep Uncuoğlu: “Devam eden çalışmaları, kentsel dönüşüm uygulamaları, rezerv alan ve diğer imarla ilgili meseleleri enine boyuna görüşme imkanı bulduk”
YEREL HABERLER TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Elazığ’da ...
Elazığ TSO'nun yaptığı çalışmalar değerlendirildi
YEREL HABERLER Elazığ TSO'nun yaptığı çalışmalar değerlendirildi
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Altındağspor: 1
YEREL HABERLER 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Altındağspor: 1
Meteorolojiden zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden zirai don uyarısı
Deprem Araştırma Komisyonu'ndan Elazığ'da inceleme
YEREL HABERLER Deprem Araştırma Komisyonu'ndan Elazığ'da inceleme
Yasak başladı, ele geçirilen kınalı keklikler doğaya salındı
YEREL HABERLER Yasak başladı, ele geçirilen kınalı keklikler doğaya ...
Elazığ'da jandarmadan çevre duyarlılığı
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarmadan çevre duyarlılığı
Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Elazığ'da Komisyon Başkanı ve Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu: " Biz komisyonumuz kurulduğu ilk günden bu yana her türlü görüşü almak için gayret gösteriyoruz"
YEREL HABERLER TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Elazığ'da Komisyon ...
Suriye'den yurda dönen komandolar, aileleriyle buluştu duygusal anlar yaşandı
YEREL HABERLER Suriye'den yurda dönen komandolar, aileleriyle ...
Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
Miraç Kandili’nde eller semaya açıldı Helikopter kazasında şehit olan askerler de dualarla yad edildi
YEREL HABERLER Miraç Kandili’nde eller semaya açıldı Helikopter ...
Elazığ'ın turizm potansiyeline destek, 3 projenin imzaları atıldı
YEREL HABERLER Elazığ'ın turizm potansiyeline destek, 3 projenin ...
Elazığ'da İpekböceği yetiştiricilerine 26 bin fidan desteği
YEREL HABERLER Elazığ'da İpekböceği yetiştiricilerine 26 bin fidan ...
Elazığ'da 14 metrelik kuyuya düşen gebe inek, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da 14 metrelik kuyuya düşen gebe inek, 1 ...
Elazığ'da, 215 asker Afrin'e dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Elazığ'da, 215 asker Afrin'e dualarla uğurlandı
Bir tarafta gurur, bir tarafta hüzün, JÖH timleri Suriye’ye uğurlandı Elazığ'da Jandarma Özel Harekat Timleri, (JÖH) Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak için bugün aileleri ile vedalaşıp Suriye'ye hareket etti, o anlarda ise duygusal anlar yaşandı
YEREL HABERLER Bir tarafta gurur, bir tarafta hüzün, JÖH timleri ...
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı:6 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı:6 yaralı