15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye

İHA

15 bin liralık düveyi alana kuzu hediye

Elazığ’ın en genç ve kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, Kurban Bayramı öncesi 15 bin liradan satışa çıkardığı düvesini alana kuzu hediye edeceğini açıkladı.
Kurban Bayramına sayılı günler kala, Elazığ’da kurban satıcılarını satışlardaki durgunluk ve kuraklık vurdu. Kurbanlık satıcıları, birçok kişinin fiyatları sormasına rağmen satışların az olmasından yakınırken, Elazığ’ın en genç ve tek kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, kampanya başlatarak 15 bin lira değerinde olan düvelerini alan vatandaşa bir kuzu hediye edeceklerini aktardı.
Kurban satışları hakkında bilgi veren Sugözü Mahalle muhtarı Seda Gündoğan, "Mahallemiz kırsal olduğunda dolayı ailemizle birlikte hayvancılık ve tarım ile uğraşıyoruz. Malum Kurban Bayramına yaklaştık. Bu sene önceki seneler gibi değil hem satışların azalmasından kaynaklı hem de kuraklıktan dolayı çok fazla satış yapamadık bu sene. Biz de bir kampanya başlattık. Bir düve alana bir kuzu hediye ediyoruz. Düvemiz yaklaşık olarak 600 kilo geliyor. Bu sene satışların az olmasından dolayı 600 kiloluk düvemizi alana yanında bir tane kuzu hediye ediyoruz. Düve yaklaşık 600 kilogram geliyor fiyatını da 15 bin lira olarak belirledik. Düveyi alana kuzumuz hediye” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'ın patent yolundaki lezzeti: Vişne dondurmasının tadı ülke sınırlarını aştı
YEREL HABERLER Elazığ'ın patent yolundaki lezzeti: Vişne ...
Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu/Ek fotoğraf
Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu
Elazığ'da kahreden haber: Suda kaybolan 2'nci arkadaşın da cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da kahreden haber: Suda kaybolan 2'nci ...
Serinlemek için suya girdi, cansız bedeni çıktı Elazığ'da serinlemek için baraja giren 2 arkadaştan birinin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Serinlemek için suya girdi, cansız bedeni ...
Kazada kopan kol 7 saatlik operasyonun ardından yerine dikildi
YEREL HABERLER Kazada kopan kol 7 saatlik operasyonun ardından ...
Elazığ’da 2021 yılında 668 projeye 5 milyar 693 milyonluk destek Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "2021 yılında ilimizde toplamda 5 milyar 693 milyonluk proje bedelli 668 projemiz yürütülmektedir"
YEREL HABERLER Elazığ’da 2021 yılında 668 projeye 5 milyar 693 ...
Elazığ Belediyesi yaz spor okulları açılış töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi yaz spor okulları açılış töreni ...
Müge astsubayın kazada kopan kolu, ameliyatla yerine dikildi
YEREL HABERLER Müge astsubayın kazada kopan kolu, ameliyatla yerine ...
Elazığ’da inşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ’da inşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı
Elazığ Belediyesi yaz şenlikleri başlıyor
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi yaz şenlikleri başlıyor
Elazığ'da 197 KÖYDES projesi hayata geçirilecek Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "45 buçuk milyon liralık bir ödenek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı marifetiyle ilimizde KÖYDES projeleri hazırlanmak üzere gönderildi"
YEREL HABERLER Elazığ'da 197 KÖYDES projesi hayata ...
Elazığ’da aşı stantları oluşturuldu
YEREL HABERLER Elazığ’da aşı stantları oluşturuldu
6 tescilli tarihi yapının bulunduğu köy, dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor Elazığ’da bir köy, bünyesinde barındırdığı tescilli tarihi yapılarla dikkatleri üzerine çekiyor
YEREL HABERLER 6 tescilli tarihi yapının bulunduğu köy, dünyanın ...
Tır ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Tır ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ’da pes dedirten görüntü, yolu kesip çiftetelli oynadılar
YEREL HABERLER Elazığ’da pes dedirten görüntü, yolu kesip çiftetelli ...
Elazığ’da Başbağlar katliamı unutulmadı
YEREL HABERLER Elazığ’da Başbağlar katliamı unutulmadı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon görüşmelerindeki niyet bizleri Rum'a yama yapmaktır
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon görüşmelerindeki ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye Kıbrıs’a 1974’te barışı getirdi, halen sürmektedir” "Büyük bir başarı ile Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştiriliyor, o günden bu güne Kıbrıs Türk’ü bağımsızlığı, özgürlüğü ve hürriyetiyle yaşamaya devam ediyor" "1974’ten sonra hiç kan dökülmemiştir. Kıbrıs’ın tarihinde bu kadar güvenlik içerisinde yaşanmış bir dönem hemen hemen yoktur" "Hatta o zamanın İngiltere’nin Dışişleri Bakanı 'Sakın ola bulaşmayınız, Türkiye Kıbrıs’a girerse gerçekten başı çok ağrıyacak’ demiş. Ama Türkiye kararını vermişti” "Türkiye’nin askerleri gelmeseydi Kıbrıs’ta bir tane Türk kalmazdı. Bugün Kıbrıs bir Yunan adası olurdu"
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye Kıbrıs’a 1974’te ...
Arkadaşının kolunun koptuğu kazada yaralanan motosikletli kurtarılamadı 
YEREL HABERLER Arkadaşının kolunun koptuğu kazada ...
TOKİ’nin Elazığ'da konut ve ticari alan için yatırımlık 136 arsası yarın satışa çıkıyor
YEREL HABERLER TOKİ’nin Elazığ'da konut ve ticari alan için ...
Tunceli'deki kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti Aynı kazada kolu kopan yaralının tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Tunceli'deki kazada ağır yaralanan şahıs hayatını ...
Define avcıları mezarlıkları tahrip etti
YEREL HABERLER Define avcıları mezarlıkları tahrip etti