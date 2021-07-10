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10 yıl önce 750 TL’lik mikro kredi desteği alan kız kardeşler, bugün işletme sahibi Mikro kredi desteği alan kız kardeşler, kendi işlerinin patronu oldu "Yapamazsınız" diyenlere inat iki kız kardeş sırt sırta verip kuaför dükkanı açtı

İHA

10 yıl önce 750 TL’lik mikro kredi desteği alan kız kardeşler, bugün işletme sahibi Mikro kredi desteği alan kız kardeşler, kendi işlerinin patronu oldu "Yapamazsınız" diyenlere inat iki kız kardeş sırt sırta verip kuaför dükkanı açtı

Elazığlı iki kız kardeş sırt sırta vererek, 10 yıl önce aldıkları 750 TL’lik mikro kredi desteğiyle kuaför dükkanı açarak ‘yapamazsınız’ diyenlere inat kendi işlerinin patronu oldu.
Elazığ’da ikamet eden 3 çocuk annesi Sevda Bağcı (31) ile 27 yaşındaki kız kardeşi Sibel Armağan’ın başarı hikayesi bir çok ev kadınına ilham verecek nitelikte. Erken yaşta okulu bırakmak zorunda kalan ve evlenen Sevda Bağcı, hayali olan bir iş yerine sahip olma fikri üzerine araştırmalara girdi. Yaklaşık 10 yıl önce edindiği bilgiler doğrultusunda mikro krediye başvuran ve o dönemde 750 TL’lik destek alan Bağcı, gündüzleri bayan kuaföründe kalfalık, geceleri de evinde el işi ürünler yaparak ekonomik kazanç elde etmeye başladı. 11 yıl boyunca kuaförlük yapan kız kardeşi Sibel Armağan’ın da desteğiyle bayan kuaförü üzerine dükkan açan Bağcı, ‘yapamazsınız’ diyenlere inat kendi işlerinin patronu oldu. Özellikle karşı çıkanlara aldırış etmeden yollarına devam ettiklerini ve ilerleyen zamanda işlerini büyütüp daha çok kadına istihdam alanı oluşturmayı hedeflediklerini aktaran kız kardeşler, mikro kredi desteğiyle bir çok kadının hayallerine kavuşabileceğini kaydetti.
Erken evlilikle yarıda kalan hayallerine aldığı mikro kredi desteğiyle ulaştığını belirten 3 çocuk annesi Sevda Bağcı, “Bazı sebeplerden dolayı okumayı bitiremedim. Erken bir yaşta evlilik yaptım. Ondan sonra hayatım zorlu bir döneme girdi. Benim bazı hedeflerim vardı ama imkanlar el vermedi. El vermediği için 2010 yılında bir araştırma yaptım ve mikro kredinin bize gereken desteği vereceğini gördüm, inandım. Çünkü bu bir kadın gücüydü, dayanışmasıydı. Zorlu bir süreçten geçtiğim için kadın kadını anlar dedim. Başvuruda bulundum ve sağ olsunlar ilk etapta 750 TL’lik bir destek verdiler. Bu parayla gece el işi yaparak kazancıma kazanç kattım. Gündüzleri ise bir kuaförde kalfalık yaparak hayatımı sürdürdüm. Hayat şartları çok zor olmasına rağmen ben sonuna kadar mücadelemi verdim, vereceğim” dedi.

“İnsanlar benim bu raddeye kadar geleceğime kesinlikle inanmıyorlardı”
'Kadın isterse her şeyi başarabilir’ diyerek iş kurmak isteyenlere önerilerde bulunan Bağcı, “Bir düzen, bir işyeri kurmak istiyordum. Çünkü benim yaşadığım hayatı insanların yaşamasını istemiyordum. Ben bu hayalimi mikro kredi sayesinde gerçekleştirdim. Bu dayanışmamı kız kardeşimle daha da bir güçlendirdim. Kız kardeşimin desteği de çok oldu. Etimle, tırnağımla ve hakkımla bu yerlere kadar geldim. İnsanlar benim bu raddeye kadar geleceğime kesinlikle inanmıyorlardı. Bu da bende büyük bir hırs oluşturdu. Ben bu başarıyı kız kardeşimle başardım. Mikro kredi destek ve yardımlarıyla bizim geldiğimiz konuma gelebilirsiniz. Mikro kredinin Türkiye’ye gelmesinde öncülük eden Prof. Dr. Aziz Akgül’e ve özellikle bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ablası ile birlikte hayalleri olan dükkana kavuşmakla büyük bir başarıyı elde ettiklerini dile getiren Sibel Armağan, “Yaklaşık 11 bu mesleği yapıyorum. Daha öncesinde başka yerlerde çalıştım. Bunun böyle gitmeyeceğini, elimi ve emeğimi gördükçe kendi ayaklarımın üzerinde durmaya karar verdim. Bu kararımı en çok da ablam için yaptım. Çünkü çok zorlu bir süreçten geçti ve çok istedi. Onunla beraber bu yola girdik, bu yolda maddi açıdan çok zorlandık. İnsanlar bize ‘yapamazsınız’, ‘edemezsiniz’ diye tepki gösterdi. Bu yolda bize en çok desteği veren mikro krediye başvurduk. Sağ olsunlar bizleri kapılarından geri çevirmediler, kucak açtılar. Elimizden gelen tüm imkanlarla ayaktayız, buradayız. Müşteri potansiyelimiz şuan çok iyi ve daha da iyi olacağına inanıyorum. Bence kadınlar evde kalmamalı, çalışmalı. İmkan insanın elinde” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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