Elazığ’da su borusunun patlaması nedeni ile yol çöktü, ekipler anında çalışmalara başladı

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Elazığ’da bir yolda su borusunun patlaması nedeni ile çökme meydana geldi. Trafiğe kapatılan yolda belediye ekipleri çalışmalara başladı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Bosna Hersek Bulvarının bir kısmında su borusunun patlamasından dolayı çökme meydana geldi. Sabah saatlerinde küçük olan çökme gün içerisinde daha da genişledi. Bunun üzerine yol her iki yönden de trafiğe kapatıldı. Çökmenin meydana geldiği alanda Elazığ Belediyesine ait ekipler çalışmalara başladı.

Yaklaşık 2 gün sürecek çalışmanın tamamlanmasıyla yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

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