Karakoçan 1985 Spor’dan anlamlı kampanya

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Elazığ 1. Amatör Küme takımı Karakoçan 1985 Spor, forma satışlarının tüm gelirini SMA tip 1 hastası Başak’a bağışlayacağını açıkladı.

Elazığ 1. Amatör Küme'nin köklü takımlarından Karakoçan 1985 Spor, anlamlı bir kampanyaya imza attı. SMA Tip 1 hastası olan 9.5 aylık Başak Melek için kenetlenen ilçe takımı, pazartesi günü satılacak olan takım ürünlerinin gelirini Başak’ın ailesine bağışlayacak. Mavibeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sevgili takipçilerimiz, pazartesi günü Karakoçan Belediyesi önünde Başak Melek kızımıza destek olmak amaçlı Taraftar Ürünleri standımızı kuracağız. Gelirin tamamı kızımızın tedavisi için bağış yapılacaktır. Tüm halkımızın bu konuda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" denildi.

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