Elazığspor’da hazırlıklar sürüyor

TFF 3. Lig 1. Grubun 16. haftasında Bursa Yıldırımspor’u ağırlayacak olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 16. haftasında evinde oynayacağı Bursa Yıldırımspor maçı hazırlıklarını tek antrenmanla devam ettirdi. Isınma hareketleri ve 5'e 2 oyun ile başlayan antrenman taktiksel varyasyonlarla son buldu. Teknik direktör Cafer Aydın ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmana karantina sürecinde olan Yiğitcan Erdoğan ve sakat olan Yusuf Ensar Poyrazlı katılmadı.

Bordobeyazlılar, cumartesi günü yapılacak olan antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girerek maç saatini bekleyecek.

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