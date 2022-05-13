Fırat Üniversitesi süper ligde

Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu tarafından 913 Mayıs tarihleri arası Burdur’un ev sahipliğinde yapılan Futbol Süper Lig’e terfi maçları sonunda Fırat Üniversitesi şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldi.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Burdur’da düzenlenen Üniversitelerarası Süper Lig Terfi Futbol müsabakaları tamamlandı. Organizasyonda başarılı sonuçlar elde eden Fırat Üniversitesi final maçında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 42’lik skorla kazanan BordoBeyazlılar gelecek sezon Üniversite Sporları Süper Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı. Elazığ ekibine galibiyeti getiren goller Muhammed Umut Akbulut (2) ve Furkan Keleş’ten (2) geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.