Elazığ'da kaçak kazı yapan 4 kişiye gözaltı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ihbarı üzerine Harput Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi suçüstü yakaladı. Kazı malzemelerine el konuldu.

Ekipler, bir başka operasyonda ise 5 ayrı 'hırsızlık' suçundan aranan şüpheliyi yakaladı. Gözaltına hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-06-04 13:56:22



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