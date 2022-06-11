71 yaşında 136 kiloya ulaşan Nezaket teyze, sağlığına Elazığ'da kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

71 yaşında 136 kiloya ulaşan Nezaket teyze, sağlığına Elazığ'da kavuştu

İHA

71 yaşında 136 kiloya ulaşan Nezaket teyze, sağlığına Elazığ'da kavuştu

Çocukluğundan bu yana fazla kilolarıyla başı dertte olan 71 yaşındaki Nezaket Aksoy, 136 kilogram ağırlığa ulaşınca zayıflamak için Gaziantep’ten geldiği Elazığ’da başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.
Gaziantep’te yaşayan ve 16 yaşından bu yana fazla kilolarından kurtulmaya çalışan Nezaket Aksoy, 71 yaşında 136 kiloya da ulaşınca sağlık sorunları baş göstermeye başladı. Çözüm arayışına giren Aksoy, sağlıklı bir hayata başlamak için ameliyat olmak istese de gittiği bütün sağlık merkezlerinde yaşı ve ek hastalıklarından dolayı ameliyatının riskli olduğu söylendi. Yaptığı araştırmalar sonrasında Elazığ Mediline Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı obezite ameliyatlarını gören Nezaket teyze, vakit kaybetmeden hastane ile iletişime geçerek Gaziantep’ten Elazığ’a geldi. Yapılan tüm tetkiklerin ardından Opr. Dr. Fatih Erol tarafından başarılı bir tüp mide ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen ameliyatın 4’üncü gününde taburcu olan Nezaket Aksoy, fazla kilolarından arınacağı günü bekliyor.

Doktorların söylediklerini harfiyen yerine yaptı
Özel Mediline Hastanesinde obezite ameliyatlarının devam ettiğini belirten Op. Dr. Fatih Erol, "Hem yurt dışından hem yurt içinden hem de il genelinden gelen hastalarımızı başarılı bir şekilde ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Nezaket hanım da Gaziantep’ten gelen bir hastamız. Kendisi 71 yaşında 136 kiloyla ameliyat ettik. Ameliyat öncesi ciddi sıkıntıları vardı. Kilosundan dolayı artık yürüyemiyordu. Ciddi akciğer sıkıntıları vardı, uyku apnesinden dolayı cihaz kullanması gerekiyordu. Cihazı da çok efektif kullanamamış, kalbiyle ilgili problemleri vardı, kalbinde stendi ve kapak yetmezlikleri vardı. Kilosu da bu şikayetleri giderek artırıyordu. Yaşam kalitesi çok düşmüştü. Gittiği birçok merkezde bu ek hastalıklarından dolayı ameliyatın riski yüksek olduğu için kabul edilmemişti. Biz kendisini kliniğimize kabul ettik. Burada ameliyat öncesi tüm tetkikleri yapıldı. Dahiliye, kardiyoloji doktorumuz, göğüs hastalıkları uzmanımız ve anestezi doktorlarımız tarafından değerlendirildi. Riski belirlendi. Ameliyat öncesi bütün riskleri anlatılarak hasta bilgilendirildi. Kendisi bu riskleri kabul ederek ameliyat istedi. Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleşti. Hastamız bütün kurallara harfiyen uydu. Bol bol yürüdü ve istediğimiz düzeyde sıvısını aldı. Şuan taburcu olacak pozisyona geldi. Her geçen gün kilosu azalacak, daha rahat yürüyecek, kalbi ve tansiyonu da rahatlayacak. Hastamız tansiyon ilacı kullanmasına rağmen yaklaşık 4 gündür tansiyon ilacı kullanma ihtiyacı bile olmadı. Şimdiden bile tansiyonu normal seviyeye gelmeye başladı. Burada amacımız hastamızın hem yaşam kalitesini artırmak hem de yaşam süresini uzatmak” dedi.

"Torunlarımla ip atlayacağım"
16 yaşından 71 yaşına kadar geçen bütün süre zarfında kilolu olduğunu belirten hasta Nezaket Aksoy, "Minibüs ve taksilere binerken çıkarken zorlanıyordum. En son kendi kendime karar verdim. Çocuklar da büyüdü, kendime bakayım dedim. Araştırmalar yapıldı, Elazığ’da Fatih hocayı çok tavsiye ettiler. Birkaç merkeze daha sorduk ancak onlar ameliyat için sorun çıkardı. Bana yaşımın geçtiğini ve ameliyat olamayacağımı söylediler. En son burayı tavsiye edilince buraya geldim. Gerçekten iyi ki geldim, ameliyat oldum. Diyetisyenle de görüşüldü. Hiçbir sıkıntı çekeceğimi zannetmiyorum, ben çok rahat hissediyorum. Serumlar çıktıktan sonra meyve suyu, süt ve ayran da içtim. Serumlar bittikten sonra ağızdan ağrı kesiciler başladı. Benim ağrım sızım olmadığı için ağrı kesicilerimi bile içmiyorum. Bu gün 4’üncü günüm. Ameliyat olmadan önce 136 kiloydum. Ameliyattan sonra 4 gün içinde aşağı yukarı 4 kilo vermişim. Şimdi taburcu olup evime, gidip torunlarıma kavuşacağım. Torunlarımla ip atlayacağım. Top oynayıp bahçelerimizde gezeceğim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kovancılar’da öğrenciler el becerilerini yıl sonu sergisinde beğeniye sundu
YEREL HABERLER Kovancılar’da öğrenciler el becerilerini yıl sonu ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Elazığ'da yatılı Kur´an kursunu açtı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Elazığ'da yatılı Kur´an ...
Annelik duygusu ağır bastı: Hindi yavrularını terk etti, tavuk sahiplendi
YEREL HABERLER Annelik duygusu ağır bastı: Hindi yavrularını terk ...
Elazığ’da usta kuaförler, özel çocukların bakımlarını yaptı
YEREL HABERLER Elazığ’da usta kuaförler, özel çocukların bakımlarını ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Elazığ’da 65 öğrenci kapasiteli Kur'an kursunun açılışına katıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Elazığ’da 65 öğrenci ...
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 151 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 151 şüpheli ...
Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış’tan karbon peeling önerisi
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış’tan karbon peeling ...
Şüpheli ölüm cinayet çıktı, zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Şüpheli ölüm cinayet çıktı, zanlı yakalandı
Özel sporcular Mersin’den madalyayla döndü
YEREL HABERLER Özel sporcular Mersin’den madalyayla döndü
Elazığlı sporcu Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Elazığlı sporcu Türkiye şampiyonu oldu
Elazığ’da yaban keçi sürüsü görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ’da yaban keçi sürüsü görüntülendi
Herkes için atık, onun için sanat eseri Atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Herkes için atık, onun için sanat eseri Atık ...
Mezarlığa çiçek ekme konusu silahlı kavgaya dönüştü, kuzenler birbirini vurdu
YEREL HABERLER Mezarlığa çiçek ekme konusu silahlı kavgaya dönüştü, ...
Aralarında husumet bulunan ağabeyini av tüfeği ile vurdu
YEREL HABERLER Aralarında husumet bulunan ağabeyini av tüfeği ile ...
Elazığ’da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Elazığ’da şüpheli ölüm
Elazığ’da otomobil takla attı: 4 yaralı Kaza anı güvenli kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil takla attı: 4 yaralı Kaza anı ...
Akranı tarafından başından tüfekle vurulan çocuk öldü, şüpheli ise kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Akranı tarafından başından tüfekle vurulan çocuk ...
Elazığ’da 84 yaşındaki vatandaşı kene ısırdı
YEREL HABERLER Elazığ’da 84 yaşındaki vatandaşı kene ısırdı
7'nci kata çıkıp atlamak istedi, polis ikna etti
YEREL HABERLER 7'nci kata çıkıp atlamak istedi, polis ikna etti
Elazığspor sahaya 15 Temmuzda iniyor
YEREL HABERLER Elazığspor sahaya 15 Temmuzda iniyor
Elazığ’da 16 yaşındaki çocuk, akranını silahla başından vurdu
YEREL HABERLER Elazığ’da 16 yaşındaki çocuk, akranını silahla ...
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucu operasyonu
Sosyal medya reklamlarını doğru kullananlar satışlarını arttırıyor
YEREL HABERLER Sosyal medya reklamlarını doğru kullananlar ...
3 yaşındaki çocuğu kene ısırdı, ailesi eliyle çıkardı, semptomlar 5 gün sonra ortaya çıktı
YEREL HABERLER 3 yaşındaki çocuğu kene ısırdı, ailesi eliyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.