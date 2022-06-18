Irak'ta bulamadığı şifayı Elazığ'da buldu

Kuzey Irak’ta yaşayan Hardam İbrahim Sofi, anevrizmasında bulunan baloncuklaşmadan dolayı ülkesindeki farklı hastanelere gitti fakat bir sonuç alamadı. Tavsiye üzerine Medical Park Elazığ Hastanesine gelen Sofi, burada dünyada nadir, Elazığ’da ise ilk defa gerçekleştirilen anjiyografik yöntemi ile ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Kuzey Irak’ta yaşayan 7 çocuk babası Hardam İbrahim Sofi, bağırsağında bulunan hastalıktan dolayı ülkesinde farklı hastanelere başvurdu. Gittiği hastanelerde bir sonuç alamayan Sofi, tavsiye üzerine Medical Park Elazığ Hastanesi yetkilileri ile görüşerek tedavi için Elazığ'a geldi. Burada Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Böyük, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Doğdu ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bekir Sarıcık tarafından kontrol edilen hastanın ameliyat riskinin olduğu, bundan dolayı dünyada nadir olan anjiyografik yöntemi ile tedavi edilmesinin daha uygun olduğu kararlaştırıldı. Başarılı bir şekilde işlem yapılan Sofi, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



"Oniki parmak bağırsağında kanayan bir ülseri vardı"

Hastanın 51 yaşında, yurt dışından gelip müracaat ettiğini ve mide kanamasıyla takip ettiklerini belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Böyük, "Yaptığımız tetkiklerde midenin son kısmında oniki parmak bağırsağında kanayan bir ülseri vardı. Hastaya gerekli müdahaleler yapılarak tedavi altına alındı. Daha sonra çektiğimiz ilaçlı bilgisayarlı tomografi de gastroduodenal arter dediğimiz midenin son kısmında oniki parmak bağırsağını besleyen damarda ciddi bir anevrizma (genişleme) olduğunu gördük. Bu hastaları ya ameliyatsız işlemle ya da ameliyat etmek gerekiyordu. Ameliyatı çok riskli bir ameliyattı, biz girişimsel olarak bu anevrizmayı kapatabilir miyiz diye hocalarımızla birlikte bir değerlendirme yaptık. Daha sonra ameliyatsız yönteme karar verdik ve işlemi başarılı bir şekilde yaptık. Hastanın şu anda kanaması yok, 34 gündür de işleminden sonra takip ediyoruz. Hastamızın durumu gayet stabil bir şekilde, kanaması da durmuş durumda. Tekrar yapılan kontrollerde ise anevrizmanın tamamen ortadan kalmış olduğunu gördük. Muhtemelen yarın da hastamızı taburcu edeceğiz. Bu hasta Kuzey Irak’tan gelen bir hasta, birkaç merkezle görüştükten sonra yüksek cerrahi risk verilerek hastanın ölüm riskinin çok yüksek olduğu kaygılar dile getirilmiş. Biz burada yaptık Allah’a şükürler olsun ki bir problem de yaşamadık" dedi.



"Anjiyografik yöntem hastamızda başarılı oldu"

Hastanın yurt dışından mide bağırsak kanaması nedeniyle gelen bir hasta olduğunu belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Doğdu ise, “Bizim hastanemizden önce birkaç yerle görüşülmüş ama bizim Genel Cerrahlarımız bu hastayı görünce hastanın midesinde kanaması olduğunu bundan dolayı da şok tablosundan ötürü ameliyat olması gerektiğini bildirmişler. Ameliyat yüksek riskli olduğu için kardiyolojide bana danışıldı. Ben hastayı değerlendirdiğimde oniki parmak bağırsağında baloncuklaşma vardı. Bu baloncukta da aktif kanaması devam ediyordu. Arkadaşlarla birlikte değerlendirdikten sonra hastamızı geç saatlerde anjiyografik yöntemle işleme aldık. Oniki parmak bağırsağını besleyen damarın baloncuklaştığını görünce anjiyografik yöntemle yaklaşık 1,5 saatlik bir işlemle kapattık. Daha sonra hastamızı yoğun bakıma, ardından da servise aldık. Şu anda hastamızın kanaması durmuş durumda. Bu yöntem hastamızda başarılı oldu. Bu şekilde biz de hastamızı büyük bir ameliyattan kurtardığımız için mutlu olduk” diye konuştu.



“Çok nadir görülen bir hastalık”

Yurt dışındaki imkanların Türkiye'deki kadar iyi olamayabileceğini dile getiren Doç. Dr. Doğdu, "Hastanın aktif kanamaya bağlı olarak şokta olması nedeniyle hastanın ameliyata alınması dahi büyük bir riskti. Medical Park hastanelerinde böyle bir imkanın olması ise bize gurur vermektedir. Bağırsak damarlarının baloncuklaşması yani anevrizmanın kanaması çok nadir görülen bir hastalıktır. Bunu da ameliyatsız yöntemle kapatılması literatürde çok az gördüğümüz bir durumdur. Bizde literatüre baktığımız da çok az örneği olduğunu gördük. Tomografi yöntemi ile değerlendirdiğimiz de böyle bir şey yapabileceğimizi imanlarımızın ve tecrübemizle başarılı bir işlem gerçekleştirdik. Bu ameliyat Elazığ’da ilk defa yapıldı. Dünyada da çok az sayıda vaka görülmekte, bu vakaların çoğu da ameliyat ile çözülmekteydi. Ameliyatta bazı insanlarımız masada kalabiliyor, bazıları şoktan çıkamayabiliyor ama anjiyografik yöntemi ameliyata göre daha kısa sürmekte, bu da başarı ihtimalimizi artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

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