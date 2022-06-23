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Elazığ'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

DHA

Elazığ'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı


Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımda bulunan yayalara çarptı, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı´nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 23 ABU 556 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 1´i çocuk 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-06-23 18:51:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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