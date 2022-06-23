Elazığ'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımda bulunan yayalara çarptı, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı´nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 23 ABU 556 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 1´i çocuk 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-06-23 18:51:25



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