Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty’den kadınlara bakım önerisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty’den kadınlara bakım önerisi

İHA

Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty’den kadınlara bakım önerisi

Ünlülerin güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, kadınlara bakım konusunda önemli ipuçları verdi.
Kadınların her zaman bakımlı, güzel ve etkileyici olmayı istediğini belirten Dalmış, bakımlı olmanın makyajlı olmak anlamına gelmediğini söyledi. Makyaj kullanmadan da bakımlı olunabileceğini ifade eden Dalmış, makyajlı veya makyajsız güzelliğin temelini bakımın oluşturduğunu vurguladı. Bakımlı olmak için öncelikle ciltte, saçta ve yüzdeki rahatsız edici unsurları ortadan kaldırmayla işe başlamak gerektiğini ifade eden Dalmış, "Cilt ve saç bakımı birbirini tamamlar. Cildi çok bakımlı ancak saçı bakımsız bir kadın güzel değildir. Hatta bakımlı hiç değildir. Saç ve cilt bakımı aynı oradan değere ve etkiye sahiptir. Birini yapıp diğerini eksik bırakmak bakımlı olmaya eksilerle başlamak anlamına gelir. Saç bakımına iyi bir kuaför seçerek başlanılmalı. Kuaför iyi olunca saçın bakımı beraberinde gelecektir. Deneyimli dermatologların kaliteli ürünlerle hizmet verdiği merkezlerde aranılan bakıma ulaşmak mümkün olacaktır. Merdiven altı merkezlerde yaptırılacak bakım cildinizi daha çok yıpratır ve bozar. Tırnak bakımında profesyonel destek almak işinizi kolaylaştıracaktır. Düzenli olarak manikür ve pedikür yaptırarak tırnaklarınızı bakımlı hale getirebilirsiniz. Profesyonel yardım almayanlar evde tırnak kesimlerine dikkat edebilir. Törpüleme, gerektiğinde suda bekletip ardından vazelin sürme gibi basit işlemlerle tırnak bakımınızı evde de yapabilirsiniz. Dişler, kişinin bakımlı olup olmadığını daha net ve açık olarak gösterir. İnsanlarla muhabbet etme durumunda dişler çok dikkat çeker. Dişler, diş ve diş eti yapısına uygun fırçalar ve macunlarla düzenli olarak temizlenmeli. İhtiyaç hissedildiğinde ihmal edilmeden doktora gidilerek diş taşı gibi olumsuzluklar giderilerek bakımları yaptırılır. Makyaj kişinin güzelliğini daha çok ortaya çıkaran bir etkendir. Güzel ve bakımlı olmak için makyaj şart değildir. Ancak makyaj yaptığında kadınların daha bakımlı göründüklerini kabul etmek lazım. Gelişigüzel yapılan makyaj tam aksi netice vereceğinden doğru makyaj teknikleri öğrenilmeli. Sabahın erken saatinde gecenin geç saatinde de bakımlı görünmek isteyenler kalıcı makyaj seçeneğini değerlendirebilir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobilin çarptığı genç kız hayatını ...
Tarihi Maden Hükümet Konağının restorasyon çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Tarihi Maden Hükümet Konağının restorasyon ...
Elazığ’da toplu taşıma ve ekmek fiyatlarında artış 200 gramlık ekmek 3 liradan 4 liraya çıkarken, 4 liralık şehir içi ulaşım bedeli de 6 liraya yükseldi
YEREL HABERLER Elazığ’da toplu taşıma ve ekmek fiyatlarında ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: ''Başkan Şahin Şerifoğulları, büyük bir gayretle birçok projenin içerisinde koşuyor” ''Elazığ’da belediyecilik anlamında çok büyük bir iş yapılmış'' ''Elazığ’da büyük bir değişim yaşanıyor'' ''Belediye Başkanımızın yapmış olduğu projeleri görünce çok mutlu olduk''
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: ''Başkan ...
Elazığ'da tarla sulama kavgası: 5 yaralı Kavgada amca ve oğulları yeğenlerine kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Elazığ'da tarla sulama kavgası: 5 yaralı Kavgada amca ...
Analig badminton çeyrek finalleri Elazığ’da başladı
YEREL HABERLER Analig badminton çeyrek finalleri Elazığ’da başladı
Elazığ İl Özel İdarespor futbolcu seçmeleri yapacak
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdarespor futbolcu seçmeleri yapacak
Elazığ'da 'kaçak tütün' operasyonu: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da 'kaçak tütün' operasyonu: 19 gözaltı
Elazığ’da 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ’da 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi: 19 ...
Elazığ’da asayiş ve şok uygulamalarında 143 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da asayiş ve şok uygulamalarında 143 şüpheli ...
Elazığ’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
YEREL HABERLER Elazığ’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
FÜ Veteriner Fakültesi 47. dönem mezunlarını uğurladı
YEREL HABERLER FÜ Veteriner Fakültesi 47. dönem mezunlarını uğurladı
Elazığ’da Uzman Eller Projesi Hibe Sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da Uzman Eller Projesi Hibe Sözleşmesi ...
Maden ilçesinde diş protez laboratuvarı açıldı
YEREL HABERLER Maden ilçesinde diş protez laboratuvarı açıldı
Savaştan kurtarılan Ahıska Türkü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kaldıkları alana davet etti Savaştan kurtarılan Ahıska Türklerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli
YEREL HABERLER Savaştan kurtarılan Ahıska Türkü, Cumhurbaşkanı ...
Hayali olan inşaat mühendisliğini 58 yaşında kazandı, 63 yaşında kep attı 63 yaşında inşaat mühendisliğinden mezun oldu, mutluluk gözyaşlarını tutamadı Evlenip 2 çocuğu olan Kürkçü, üniversiteyi bıraktıktan 14 yıl sonra Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümüne girip mezun oldu 59 yaşındayken 2018’de üniversite sınavına giren Kürkçü, 63 yaşında kep atarak çok sevdiği bölümden mezun oldu
YEREL HABERLER Hayali olan inşaat mühendisliğini 58 yaşında kazandı, ...
Elazığ'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı
Elazığ'da otomobil yayaların arasına daldı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da otomobil yayaların arasına daldı: 3 yaralı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Elazığ'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Elazığ'da ...
Özhaseki: 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' adına 20'ye yakın operasyon çekilmiştir
YEREL HABERLER Özhaseki: 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' adına ...
Nesli koruma altında olan dağ keçisi, şehir merkezinde araçla yarıştı
YEREL HABERLER Nesli koruma altında olan dağ keçisi, şehir ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “O 6’lı masanın altında üstünde tartışması olan terör partisi var. Oraya da kontenjan veriyorlar niye çünkü yarın öbür gün oy alacaklar” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Bu dönemde hizmet etmeyi düşünmeyen sadece ajanlara verdikleri büyük paralarla kendi reklamını yaptıran bir takım CHP’li belediyeler türedi” “Cumhurbaşkanlığına gözünü dikip ajanslara milyonlarca lira verdikleri döneme girdik” “Onları işinden eden namussuzdur şerefsizdir diye nutuklar attılar. Nereye gitti bu şeref ve namus. Toplamda Ankara İstanbul, Adana ve Mersin illerinde 25 bin kişiyi işten attılar” “Ankara İstanbul, Adana ve Mersin illerinde 25 bin kişiyi işten attılar” “Şişli’de bir köpek heykeli yapmışlar koca koca adamlar toplanmışlar onun açılışını yapıyor” “Bizim AK Parti olarak siyasetimiz hizmete dayılı eser siyasetidir” “Ülkede o kadar çok eser bıraktık ki çok şükür devrim niteliğinde işler yaptık” “İstanbul’da Ankara’da ve büyükşehirlerde trilyonlarca borçlandılar” “4 binden fazla meclis teklif gelmiş, arkadaşlarımız 3 bin 955 karara evet demiş”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “O ...
Elazığ’da 100 litre kaçak şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 100 litre kaçak şarap ele geçirildi
Amatör maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu 8 kırmızı kartın çıktığı maç tamamlanamadı
YEREL HABERLER Amatör maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu 8 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.