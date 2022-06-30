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AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Finlandiya ve İsveç’in bu konudaki geri adımını ve kabulünü hep birlikte gördük" "NATO üyeliğindeki duruşu başka bir lider yapsaydı yer yerinden oynardı fakat bu durum bizde rutin şeyler haline geldi" "Son zamanlardaki ekonomik sıkıntıları görmezlikten gelmiyoruz" "Seçimler zamanında yapılacak" "Elazığ’da AK Parti teşkilatında 93 bin üyemiz var"

İHA

AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Finlandiya ve İsveç’in bu konudaki geri adımını ve kabulünü hep birlikte gördük" "NATO üyeliğindeki duruşu başka bir lider yapsaydı yer yerinden oynardı fakat bu durum bizde rutin şeyler haline geldi" "Son zamanlardaki ekonomik sıkıntıları görmezlikten gelmiyoruz" "Seçimler zamanında yapılacak" "Elazığ’da AK Parti teşkilatında 93 bin üyemiz var"

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve iradeli bir lider olduğunu belirterek, "Biz 'Terör örgütlerine, FETÖ’ye ve diğer örgütlere yardım etmeyeceksiniz, ederseniz biz de sizin NATO üyeliğinizi veto ederiz deyip bundan vazgeçeceksiniz' dedik. Finlandiya ve İsveç’in bu konudaki geri adımını ve kabulünü hep birlikte gördük” dedi.
AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, partisinin il başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta içerisinde iki AK Parti Genel Başkan Yardımcısını misafir ettiklerini kaydeden Yıldırım, "Biz sürekli çalışıyoruz. Bazen erken seçim dile getiriliyor, fakat seçimler zamanında yapılacak. Başka bir alternatifi yok. Bizim çalışma tempomuza çok alışık olmayanlar, sorgulama ile bulmaya çalışıyorlar ama bizim çalışma sistemimiz budur. Bizim güncellenmiş siyaset anlayışımız sürekli sahada olmaktır. Dolayısıyla seçimler zamanında yapılacak. Çok uzun bir süredir aralara serpiştirerek yaptığımız bir iş vardı, geçmişte bizimle yol yürüyen geçmişte bize vefa borcu olan insanlarımızı zaman zaman ziyaret ediyoruz. Gecikmiş olduklarımız da oluyor fakat 20 yıldır iktidarda olan bir parti kendini güncelleyerek, değiştirerek, sürekli zihinde tutan bir parti ister istemez bir görev alanında ya da resmi sıfatlarıyla görevleri olanlar vardır. Zaman zaman gönlü kırık insanlar da vardır, ya da bizlerin unuttukları vardır, bunları ziyaret ederek vefa örneğimizi göstermek zorundayız. Dolayısıyla zaman zaman yaptığımız programlar çerçevesinde bu kurucularımızın ziyaret ediyoruz ve onların bizlere olan eleştirilerini ve tavsiyelerini ya da dikkate alınması gereken hususlarını dinliyoruz notlarımızı alarak teşkilatımızla paylaşıyoruz. Ben il başkanıyım, benimle birlikte teşkilatlarım var, burada iyi şeyler yapmak istiyoruz. Bana göre de 22 ayda güzel çalıştık. Yeter mi yetmez, daha çok çalışacağız. Çünkü bizim bulunduğumuz makam bundan çok daha fazlasını gerektiriyor. Kimi zamanlarda zamanın bana ve ekibime yetmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunları yaparken de biz insan odaklı çalıştığımız ve hizmet ürettiğimiz için mutlaka hatamız olacaktır. Bazen duruşumuzda bir sorun olabilir, bazen ifademizde bir sorun, bazen de teşkilat çalışmalarımızda sorunlar olabilir ama hafif bir hatırlatılması durumunda dönüp özür diliyoruz. Bize hiç gelmemiş sorunlar da olabilir biz böyle bir hassasiyetle çalışıyoruz peki neden böyle çalışıyoruz, çünkü kimsesizlerin kimsesi olarak 21 yıl önce yola çıkmış bir lider ve ekibi bugüne kadar büyüterek ve geliştirerek bu siyasi şemsiyeyi güncelleyerek gelmiş bir AK Parti bunları önemseyerek geldi. Bazı dönemlerde bunlar ihmal edildi mi evet edildi. Biz dersimize çalışıyoruz ve o ihmalleri de ortadan kaldırmak istiyoruz. Benden önce olan hataların özrünü dilemeye mecburum diliyorum ve dileyeceğim de. Benden önce yapılmış gibi bir ifade benim mazeretim olamaz. Ben özür dilerken küçülmem biz bu hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız güçlü bir lider"
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "Abartısız olarak söylüyorum Cumhurbaşkanımız güçlü bir lider, iradeli bir lider nasıl olur derlerse böyle olur derim. Biz 'Terör örgütlerine, FETÖ’ye ve diğer örgütlere yardım etmeyeceksiniz ederseniz bizde sizin NATO üyeliğinizi veto ederiz deyip bundan vazgeçeceksiniz' dedik. Siz sadece bunu söyleyip kenara çıkarsanız da olmaz. Takipçisi olup yeni bir NATO zirvesinde yine sıraya girmiş yine liderimizle görüşmüş ve fotoğraf çektiren başka ülkelerin liderlerini gördünüz. Finlandiya ve İsveç’in bu konudaki geri adımını ve kabulünü de hep birlikte gördük. Bu önemli bir iradenin, dünya siyasetine çok ciddi bir damgası oldu. Bunu başka bir zaman diliminde başka bir lider yapmış olsaydı yer yerinden oynardı ama bu tür şeyler bizde artık rutine bindi. Çünkü biz birilerinin önünde elimizi bağlamıyoruz. Birileri oturduğunda onun önünde el pençe de durmuyoruz. Bizim liderimiz ayağını ayağının üstüne attığında ifadesini karşı tarafa göndermiş oluyoruz. Çok onurlu bir liderimiz olduğunu bu ülkeyi hakkıyla temsil ettiğini ve Allah’ın izniyle uzun bir süre daha temsil edeceğine dua ediyorum. Dolayısıyla son zaman dilimleri içerisinde ülkede ekonomik sıkıntılar ile karşı karşıya olduğumuz durumlar var. Bunları ne görmemezlikten geldik ne de halının altına süpürdük. Bu konuda en çok önemsediğimiz kısım dar gelirliler, sabit gelirliler ve gelirlerinde çok sıkıntılı olanlar öncelikle olarak bunları tedavi etmemiz gerekiyor. Üretim yapan yerlerde de sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Burada sadece bir vicdanla birlikte empati yapılabilirse bir hak teslimi olur. Bu sorunların da ülkeden kaynaklanmadığını hatta büyük bir kısmının dışarıdan kaynaklandığını ama ülke içerisinde denetimlerle mutlaka alınması gereken tedbirlerin ve genel siyasetin dokunması gereken durumların olduğunu biliyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Yakında da bunlar bir bir sahaya sürülecek ve bunlar inşallah vatandaşlarımızın sıkıntılı sürecini bir parça da olsa tamir edecek ve daha sonra da daha güzel günlere doğru gideceğiz. Benim bundan ne bir endişem ne de bir karamsarlığım var. Zorlu bir süreçten geçiyor muyuz eve geçiyoruz hatta hiçbir kesimi de ayırt etmeden geçiyoruz. Biz bu etkiyi en aza indirmek için mücadelemize devam ediyoruz. Elazığ genelinde üye sayımız 93 bin civarındadır. Ben il başkanı olduğumda sayı buna yakındı bizim 6 bin üye yapmamıza rağmen eksilmeler oluyor bu eksilmeler de devlet memurluğundan dolayı oluyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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