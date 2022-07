İki kadın arkadaş sırt sırta verdi ipek böcekçiliğine başladı, 45 günde 34 bin lira kazanacaklar

Elazığ’da 2 ev kadını aile ekonomisine katkı sağlamak için omuz omuza verip ipek böceği yetiştirmeye başladı. 45 gün süren yetiştirme süreci sonucunda ise ev ekonomisine 34 bin lira girecek.



Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde yaşayan Efsun Kaymaz ve Nurcan Salgın, yıllar önce kentte yapılan ipek böcekçiliğini yeniden aktif hale getirmek ve aile ekonomilerine katkı sunmak için kolları sıvadı. Köydeki bir yapının odasını ipek böcekçiliğine ayıran kadınlar, Ticaret ve Sanayi Odası’nın verdiği destekten yararlanarak aldığı 60 bin adet ipek böceğini, çocukları ile birlikte yetiştirmeye başladı. Köyde bulunan dut ağaçlarının yapraklarını toplayan 2 arkadaş, tüm gününü böcekleri yetiştirmek için geçiriyor. Böceklere bir bebek gibi bakan kadınlar, 45 gün içerisinde yaklaşık 34 bin lira gelir elde ederek, ev ekonomisine destek olmaya çalışıyor. Kadın girişimciler, herkesin ipek böceği yetiştirerek aile ekonomilerine katkı sağlayabileceklerini aktardı.



İpek böcekçiliği ile uğraştıklarını belirten Efsun Kaymaz, “Geçen yıl soğuktan etkilendikleri için sadece 1 hafta yaşatabilmiştik. Bu sene Elazığ TSO başkanımızın yardımları ve teşvikleri ile bizi tekrar yönlendirdiler. Ortam müsait ve dut ağaçlarımızda olunca yan iş olarak tekrardan katıldık. Bir kutuda 2 bin adet var. Bunun yanı sıra bakımındaki aşamaları geçtiğimizde sadece dut yaprağı ile besleniyorlar. Beslenmelerinden sonra kozayı birliğin teşvikleri ile kargo yapıp gönderiyoruz. Güzel bir yan gelir olarak bize destek oluyor. Elimizde şu an 60 bin tane larva var. Bu larvaların 45 günlük bakımından sonra kayıplarımız olmaz ise 34 bin civarı verim alacağız. Yılda bir defa yapılan işlem olduğu için 45 günlük baharın bize vermiş olduğu ilaçsız yapraklarla ekonomimize bir destek oluyor. Ekonomimize ve ailemize güzel bir destek oluyor. Herkese de tavsiye ediyoruz. Elazığ geçmiş dönemlerde ipek böcekçiliği tarihi bir yapılmışlığı var. Biz de yeni nesil olarak hevesten ziyade bakımı da hoşumuza gitti. Çocuklar olsun biz olsun hep beraber bunun bakımını yapıyoruz. Önceliğimiz ekonomik olarak ailemizin bütçesine katkı sağlamak. Bu süreçte bu işi yapmak bize keyiflendirdi” dedi.

3 çocuk annesi Nurcan Salgın ise “Bu sene ilk defa ipek böcekçili ile uğraşıyorum. Daha önce hiç deneyimimi olmamasına rağmen açıkçası güzel bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Şu an elimizde 60 bin tane tırtılımız var. Çok hızlı büyümelerine bizde inanamıyoruz. Geldikleri zaman hiçbir şekilde uzuvları, kafaları hiçbir şeyi gözükmüyordu. Açıkçası ne zaman büyüyecekler falan diye bir düşünüyorduk. O kadar hızlı büyümeleri, gelişmeleri bizi de çok şaşırtmıştı. Çok güzel ilerlediğimizi düşünüyoruz. Hem aile bütçesine katkı olarak hem de bize ek gelir olarak gayet güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Açıkçası devam etmeyi de düşünüyoruz. Aslında getirisi çok yüksek meblağlar geliyor. Biz ilk kendimizi denemek amaçlı bu kadar az aldık. Daha da fazla beslenebilirmiş. Ortamda bulunan dut ağaçlarının yoğunluğu, ısı ve emek olunca oluyor. Her kadın da yapabilir diye düşünüyorum. Ben üç çocukla yapabiliyorsam herkes de açıkçası yapabilir. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece ısı ve nem oranını dengelemeye çalışıyorsunuz. Beslenme sadece dut ağacı yaprakları ile oluyor. Zaten herhangi bir konu, deterjan, parfüm ve kolonya hiçbir şekilde olmamasına özen gösteriyoruz. Zaten çok hızlı ilerliyor. 45 günde bitiyor gidiyor” ifadelerini kullandı.

