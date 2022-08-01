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Başkan Şerifoğulları: “Göreve geldiğimiz günden itibaren Kapalı Çarşı ve çevresinde hummalı bir çalışma başlattık”

İHA

Başkan Şerifoğulları: “Göreve geldiğimiz günden itibaren Kapalı Çarşı ve çevresinde hummalı bir çalışma başlattık”

Tarihi çarşıda yürütülen her çalışmayı titizlikle incelediklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Amacımız hem çarşıda dükkanı bulunan esnafımıza hem de oradan alışveriş yapan veya turistik amaçlı ziyaret eden vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmaktır. Göreve geldiğimiz günden itibaren Kapalı Çarşı ve çevresinde hummalı bir çalışma başlattık” dedi.
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın ‘Ticaret Doğduğu Sokaklara Geri Dönüyor Projesi’ çerçevesinde ‘Çarşı MahallesiSakarya Caddesi, Belediye Sokak, Saray Cami Meydanı ve Belediye İş Merkezi Üstü Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ne ilişkin yapım çalışmaları başladı. Proje ile 81 dükkanda cephe yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirileceği bildirildi.
Alandaki her çalışmayı yakından takip eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Hepimiz için ayrı bir öneme sahip olan tarihi çarşımızda yürütülen her çalışmayı titizlikle inceliyoruz. Amacımız hem çarşıda dükkanı bulunan esnafımıza hem de oradan alışveriş yapan veya turistik amaçlı ziyaret eden vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmaktır. Göreve geldiğimiz günden itibaren Kapalı Çarşı ve çevresinde hummalı bir çalışma başlattık. Düzenlemelerimizi belirli bir plan dahilinde kademe kademe gerçekleştirerek ilerliyoruz. Yaptığımız bütün çalışmalarda çarşının kendisine has özelliklerini korumaya ve tarihi yapısını bozmadan ilerlemeye çok özen gösteriyoruz. Proje dahilinde gerçekleştirdiğimiz bütün çalışmalar tamamlandığında ise modern mimariyle buluşturduğumuz tarihi çarşımız çok daha güzel ve çok daha kullanışlı olacak” dedi.

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