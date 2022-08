‘’Bilgisayar programcılığı geleceğin mesleği arasında yer alıyor’’

Bilgisayar programcısı Selçuk Keleş, mesleğin her geçen gün geliştiğini belirterek bilgisayar programcılığının geleceğin en önemli mesleklerinin arasında yer alacağını söyledi.

Bilgisayar programcısı Selçuk Keleş, gelişen teknolojinin yeni bir boyut kazandığını bu ivmede bilgisayar programcılığının da önemli bir yerde bulunduğunu söyledi. Son dönemlerin en çok tercih edilen mesleği haline gelen bilgisayar programcılığına özellikle yeni neslin çokça talep gösterdiğini vurgulayan Keleş, her meslekte olduğu gibi bilgisayar programcılığında da deneyimin önemli olduğunu aktardı. Mesleğin kazanç olarak önemli bir getirisinin olduğunu da anlatan Keleş, ‘’Bu alana yeni girmek isteyen gençler düzenli çalışma ile mesleğin gerekliliklerini yerine getirmeli. Programcılar kod yazarken hakim oldukları yazılım dilini kullanmayı seçiyorlar. Bir programcı bütün yazılım dillerini bilmeli ve gerektiği yerlerde kullanmalıdır. Farklı dilleri etkin bir şekilde kullanırsa başarıya ulaşabilir. Yazılımcının her çıkan program diline hakim olması gerekmektedir. Genç ve dinamik nesil bu alana yönelmeye başladı. Eskiyle şimdiki nesil arasında tatlı bir rekabet ortamı oluşmaya başladı. Bunun mesleğin yeni bir ivme kazanması noktasında önemli” dedi.

