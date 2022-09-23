Bakan Yanık: İstihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 47 bin 437´ye çıkardık (2)

'ELAZIĞ'DA 3 AİLE DESTEK MERKEZİ KURACAĞIZ'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından tarihi Harput Mahallesi´nde bulunan Hayme Ana El Emeği Sergisi´ndeki ürünleri inceledi, ürünleri sergilenenlerle sohbet etti. Elazığ´ın terörle mücadelenin en çetin zamanlarında da teröre fırsat vermediğini ifade eden Bakan Yanık, "Terörle mücadelede en ön safta koşmuş insanların memleketi. Elazığ, AK Parti hükümetleri boyunca hem hizmetimizin hem burada vatandaşımızın desteğini görmemiz bakımından çok önemsediğimiz, yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi, gönlümüzde özel, müstesna yeri olan bir ilimiz. Önümüzdeki süreçte de inşallah Bakanlık olarak çalışmalarımızı Elazığlı hemşehrilerimize artırarak devam ettireceğiz. Önümüzdeki süreçte çok hızlıca Elazığ´ımızın uygun ihtiyaç noktalarına Bakanlık olarak 3 Aile Destek Merkezi kuracağız" dedi.Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-09-23 19:21:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.