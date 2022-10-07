Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi, Elazığ'da açıldı



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesindeki Cemevi ve Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın video konferans üzerinden katılımıyla açıldı.

İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması´ kapsamında inşası tamamlanan 4 cemevinin açılışı, 7 cemevinin de temel atma töreni yapıldı. Karakoçan ilçesinde de yapımı tamamlanan Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın video konferans üzerinden katılımıyla törenle hizmete girdi. 740 metrekare alan üzerine 2 katlı ve terasıyla inşa edilen Cemevi ve Kültür Merkezi'nin açılışına Vali Ömer Toraman, Karakoçan Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Artut, Pir Cemal Abdal Dergahı Dedesi Cemal Dedeoğlu ve Kavalcık Cemevi Dedesi Cafer Özupak ile çok sayıda kişi katıldı.

Vali Ömer Toraman, buradaki konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bakıma, onarıma ihtiyacı bulunan, eksiği ve noksanı olan cemevlerine ve kültür merkezlerine el atılması yönündeki talimatlarına istinaden İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu´nun yakın takibi ve destekleriyle Türkiye genelinde çok şükür pek çok cemevine ve kültür merkezine hep beraber el attık, destek olmaya çalıştık. Elazığ toplamında 13 cemevi ve kültür merkezine gücümüz yettiğince destek olmaya çalıştık. İnşallah bu cemevi de Karakoçan'ımız da birliğimizin, beraberliğimizin bir nişanesi olarak güzel ev sahiplikleri yapacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-10-07 17:47:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.