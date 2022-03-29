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2022 ELAZIĞ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1 02.04.2022 Cumartesi 04:36 06:00 12:32 16:06 18:54 20:12 2 03.04.2022 Pazar 04:34 05:59 12:32 16:06 18:55 20:13 3 04.04.2022 Pazartesi 04:33 05:57 12:31 16:06 18:56 20:15 4 05.04.2022 Salı 04:31 05:55 12:31 16:07 18:57 20:16 5 06.04.2022 Çarşamba 04:29 05:54 12:31 16:07 18:58 20:17 6 07.04.2022 Perşembe 04:27 05:52 12:30 16:07 18:59 20:18 7 08.04.2022 Cuma 04:26 05:51 12:30 16:07 18:59 20:19 8 09.04.2022 Cumartesi 04:24 05:49 12:30 16:08 19:00 20:20 9 10.04.2022 Pazar 04:22 05:48 12:30 16:08 19:01 20:22 10 11.04.2022 Pazartesi 04:20 05:46 12:29 16:08 19:02 20:23 11 12.04.2022 Salı 04:18 05:45 12:29 16:09 19:03 20:24 12 13.04.2022 Çarşamba 04:17 05:43 12:29 16:09 19:04 20:25 13 14.04.2022 Perşembe 04:15 05:42 12:29 16:09 19:05 20:26 14 15.04.2022 Cuma 04:13 05:41 12:28 16:09 19:06 20:28 15 16.04.2022 Cumartesi 04:11 05:39 12:28 16:10 19:07 20:29 16 17.04.2022 Pazar 04:10 05:38 12:28 16:10 19:08 20:30 17 18.04.2022 Pazartesi 04:08 05:36 12:28 16:10 19:09 20:31 18 19.04.2022 Salı 04:06 05:35 12:27 16:10 19:10 20:33 19 20.04.2022 Çarşamba 04:04 05:33 12:27 16:11 19:11 20:34 20 21.04.2022 Perşembe 04:03 05:32 12:27 16:11 19:12 20:35 21 22.04.2022 Cuma 04:01 05:31 12:27 16:11 19:13 20:37 22 23.04.2022 Cumartesi 03:59 05:29 12:27 16:11 19:14 20:38 23 24.04.2022 Pazar 03:58 05:28 12:26 16:11 19:15 20:39 24 25.04.2022 Pazartesi 03:56 05:27 12:26 16:12 19:16 20:41 25 26.04.2022 Salı 03:54 05:25 12:26 16:12 19:17 20:42 26 27.04.2022 Çarşamba 03:52 05:24 12:26 16:12 19:18 20:43
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 03:51 05:23 12:26 16:12 19:19 20:44 28 29.04.2022 Cuma 03:49 05:22 12:26 16:13 19:20 20:46 29 30.04.2022 Cumartesi 03:47 05:20 12:25 16:13 19:21 20:47 30 01.05.2022 Pazar 03:46 05:19 12:25 16:13 19:21 20:48
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 05:57
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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