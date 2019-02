Elektrik destek ödemeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunun ardından bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin hanenin yararlanacağı elektrik desteği uygulamasının 1 Mart tarihi itibariyle başlayacağını açıkladı. İşte Elektrik destek ödemeleri ile ilgili tüm gelişmeler...

ELEKTRİK DESTEK ÖDEMESİ KİMLERE YAPILACAK? İŞTE ŞARTLAR

Elektrik desteği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapılan düzenli yardım ve aylıklardan faydalanan ailelere yapılacak.

Düzenli yardım alabilmek için, hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2019 yılı itibarıyla hane içinde kişi başına geliri 613 liranın altında olan ailelere elektrik yardımı da yapılacak. Dört kişilik ailenin geliri 2 bin 450 liranın altında ise elektrik yardımı alabilecek.

ELEKTRİK DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Sosyal yardım almak için başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanların, elektrik yardımı için ayrıca başvuru yapmalarına gerek olmayacak. Ödemeler, hak sahiplerine düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacak.

“VATANDAŞLARIMIZIN SEVİNÇLERİNİ GÖRMEK HER ŞEYE DEĞER”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bakanlık olarak sosyal yardımlar konusunda ciddi bir mesai harcıyor, aktif hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yardımlar ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin, vatandaşlarımızın her anlamda her zaman yanında olmaya, elinden tutmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sevinçlerini görmek, yüzlerini güldürmek her şeye değer.” dedi.

Bakan Selçuk, elektrik desteğinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.