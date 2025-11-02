Devlet destekli elektrik faturalarına ilişkin yeni sınır belli oldu. Türkiye genelinde yaklaşık 43 milyon hane abonesi bulunuyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, yıllık 4 bin kilovatsaatin (aylık ortalama 333 kWh) üzerinde elektrik harcayan yaklaşık 2,5 milyon abone, artık faturasına yansıyan devlet desteğinden faydalanamayacak ve tükettiği enerjinin bedelini tamamen kendisi karşılayacak. Peki, devlet desteği hangi tutara kadar olan faturalar için uygulanacak? İşte ayrıntılar...