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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elektrikli battaniye 2 katlı evi kül etti!

        Elektrikli battaniye 2 katlı evi kül etti!

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 70 yaşındaki Hilmi A.'nın yalnız yaşadığı 2 katlı ev, elektrikli battaniyeden çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 11:09 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:09
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        2 katlı ev kül oldu! Yangının nedeni şaşırttı!
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        Sakarya'da, akılalmaz bir olay yaşandı. Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi'ndeki 2 katlı evde, gece saatlerinde yangın çıktı.

        ELEKTRİKLİ BATTANİYE TUTUŞTU

        DHA'da yer alan habere göre Hilmi A.'nın (70) yalnız yaşadığı evde ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye, bir süre sonra tutuştu.

        EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Durumu fark eden Hilmi A., evden çıkıp itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler evin tamamına yayıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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