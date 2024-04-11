Elektrikli battaniye 2 katlı evi kül etti!
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 70 yaşındaki Hilmi A.'nın yalnız yaşadığı 2 katlı ev, elektrikli battaniyeden çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Sakarya'da, akılalmaz bir olay yaşandı. Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi'ndeki 2 katlı evde, gece saatlerinde yangın çıktı.
ELEKTRİKLİ BATTANİYE TUTUŞTU
DHA'da yer alan habere göre Hilmi A.'nın (70) yalnız yaşadığı evde ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye, bir süre sonra tutuştu.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Durumu fark eden Hilmi A., evden çıkıp itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler evin tamamına yayıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.