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Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü

ABD'nin Houston kentinde bir kız çocuğuna tecavüz girişimi dahil çeşitli suçlardan 27 yıl hapis yatan ve geçen yıl tahliye edilen bir mahkum, bir hafta içinde üç kişiyi öldürdükten sonra yakalandı.

19.07.2018 - 16:28 | Güncelleme:
- Getty Images
Jose Gilberto Rodriguez

ABD'nin Houston kentinde bir kız çocuğuna tecavüz girişimi dahil çeşitli suçlardan 27 yıl hapis yatan ve geçen yıl tahliye edilen bir mahkum, bir hafta içinde üç kişiyi öldürdükten sonra yakalandı.

Elektronik kelepçesini kıran 46 yaşındaki Jose Gilberto Rodriguez öldürdüğü kişilerden birinin arabasıyla kaçarken 14 dakika süren bir takipten sonra gözaltına alındı.

Polis yetkililerine göre 5 Temmuz'da kelepçesini kestiği belirtilen Rodriguez, 9 Temmuz'da bir evi soydu. Dört gün sonra, yalnız yaşayan Pamela Johnson adlı 62 yaşındaki bir kadını öldüren Rodriguez, evden kaçarken kadının arabasını çaldı.

Ertesi gün bir yatak mağazasının 28 yaşındaki çalışanını öldüren Rodriguez, iki gün sonra da yakınlardaki başka bir yatak mağazasının çalışanını vurdu.

Zanlının aynı gün bir benzin istasyonunda parasını aldığı bir otobüs şoförünü yaraladığı belirtildi.

Houston Polis Müdürü Art Acevedo, Rodriguez'in yakalanmasından sonraki Twitter mesajında "Houston artık rahat bir nefes alabilir" dedi.

Polis yetkilileri Rodriguez'in cinayetleri neden işlediği sorusuna yanıt vermediğini söylüyor.

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