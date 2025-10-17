MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu? 17 Ekim Cuma MasterChef son eleme aday kim oldu?
MasterChef Türkiye'de son eleme adayı belli oldu. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı programa Erşan Yılmaz Şef konuk oldu. Yarışmacılara mutfağa dair tecrübelerini aktaracak ünlü şef, gecenin konseptini 'Hamsi Sarma' olarak belirledi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan gecede en başarısız tabağı yapan yarışmacı, eleme potasına 7. olarak adını yazdırdı. Peki, "MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu? 17 Ekim MasterChef son eleme aday kim oldu?" İşte 17 Ekim Cuma MasterChef'te son eleme adayı...
MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı Furkan oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Onur
Cansu
Murat Can