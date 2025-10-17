Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASI BELLİ OLDU! MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? 17 Ekim Cuma MasterChef son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu? 17 Ekim Cuma MasterChef son eleme aday kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de son eleme adayı belli oldu. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı programa Erşan Yılmaz Şef konuk oldu. Yarışmacılara mutfağa dair tecrübelerini aktaracak ünlü şef, gecenin konseptini 'Hamsi Sarma' olarak belirledi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan gecede en başarısız tabağı yapan yarışmacı, eleme potasına 7. olarak adını yazdırdı. Peki, "MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu? 17 Ekim MasterChef son eleme aday kim oldu?" İşte 17 Ekim Cuma MasterChef'te son eleme adayı...

        MasterChef'te heyecan sürüyor. Hafta boyunca en iyi tabağı ortaya çıkarabilmek için yarışan iki takım, dün bireysel olarak tezgah başına geçti. MasterChef'in yeni bölümünde en az başarılı tabağı yapan isim haftanın son eleme adayı oldu. Peki, "MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? 17 Ekim Cuma MasterChef son eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'te eleme potasında olan yarışmacılar...

        2

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı Furkan oldu.

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Onur

        Cansu

        Murat Can

        4

        Nisa

        Sezer

        Barış

        5

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı İhsan oldu.

