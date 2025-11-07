Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASI BELLİ OLDU! MasterChef son eleme adayı kim oldu? 7 Kasım 2025 Cuma MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? 7 Kasım 2025 MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te son eleme adayı belli oldu. Yarışmacı sayısı her geçen hafta azalırken, yarışmada rekabetin dozu artıyor. Zorlu tariflerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'te gecenin konuğu, Hüseyin Kankaya oldu. Ünlü şef yarışmacılardan deniz mahsullerinden lazanya yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef'te son eleme adayı kim olacak? 7 Kasım MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?" İşte 7 Kasım MasterChef son eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 20:56 Güncelleme: 08.11.2025 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi MasterChef'te son olarak dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Furkan ve Onur eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise en başarısız tabağı yapan yarışmacı haftanın son eleme adayı oldu. Peki, MasterChef son eleme adayı kim olacak? 7 Kasım Cuma MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı Sezer oldu.

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Gizem

        Çağlar

        Muratcan

        4

        Sümeyye

        Furkan

        Onur

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Aslı MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?