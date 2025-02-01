Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise gecenin sonunda eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı takım oylaması sonucunda belirledi. İşte 1 Şubat Cumartesi Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk ve ikinci dokunulmazlık oyunlarını Gönüllüler takımı kazanırken, Serenay ve Zeynep eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.