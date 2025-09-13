MasterChef son eleme adayı kim oldu? 13 Eylül MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu?
MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı Sezer oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Nisa
Ayla
Onur
İlhan
İrem
Çağlar
MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna yedeklerden Aslı dahil oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Hakan (Takım Kaptanı)
Çağatay
Sümeyye
Sezer
Gizem
Özkan
Barış
İhsan
Ayten
Cansu
Kırmızı Takım
İrem (Takım Kaptanı)
Furkan
Ayla
Mert
Eylül
Onur
Çağlar
Murat Can
İlhan
Nisa