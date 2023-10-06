MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Ekim MasterChef eleme adayı belli oldu mu?
MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı yemek programı MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyunu gecesinde günün konsepti olarak şefler yarışmacılardan, Cristoph Colomb'un getirdiği yeni dünya ürünlerinden 7 çeşit yemek yapmalarını istedi. İşte 5 Ekim Perşembe MasterChef haftanın eleme adayları...
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Tansiyonun her geçen gün arttığı programda yarışmacılar arasındaki rekabet kızışıyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim MasterChef eleme adayı belli oldu mu?" İşte MasterChef All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın üçüncü takım oyunu ile ekranlara geldi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Cristoph Colomb'un getirdiği yeni dünya ürünlerinden 7 çeşit yemek yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Barbaros bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokulmazlığın sahibi Barbaros eleme adayı olarak Ayaz'ı seçerken, diğer eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Eda oldu.
MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Barbaros - Kaptan
Kıvanç
Metin
Tahsin
Ayaz
Tolga
Esra
Alican
Barış
Eda
Kırmızı Takım
Kerem - Kaptan
Hasan
Eren
Sergen
Azize
Dilara
Cemre
Batuhan
Tanya