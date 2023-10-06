ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Tansiyonun her geçen gün arttığı programda yarışmacılar arasındaki rekabet kızışıyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim MasterChef eleme adayı belli oldu mu?" İşte MasterChef All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...

MasterChef haftanın üçüncü takım oyunu ile ekranlara geldi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Cristoph Colomb'un getirdiği yeni dünya ürünlerinden 7 çeşit yemek yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.

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MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Barbaros bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.