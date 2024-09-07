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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! MasterChef son eleme adayı kim oldu? 7 Eylül MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? 7 Eylül MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son eleme adayının belli olduğu MasterChef yeni bölümünde şefler yarışmacılardan, 'Tuzda Balık' yapmalarını istedi. Günün sonunda en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son isim oldu. İşte 7 Eylül 2024 Cumartesi MasterChef haftanın son eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 08.09.2024 - 00:18
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        1

        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Yayınlanan son bölümde yedeklerden Erim şef ceketini alarak ana kadroya adını yazdıran son yarışmacı olmuştu. Yeni bölümde ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı, eleme potasına giden son eleme adayı oldu. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? 7 Eylül MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte elem potasında bulunan yarışmacılar...

        2

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Nigar

        Beril

        Alper

        Muratcan

        Eda

        Zeynep

        3

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda eleme potasına giden 7. yarışmacı Akın oldu.

        4

        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ 6 EYLÜL 2024?

        MasterChef'te önlük yarışı sürüyor. MasterChef yeni bölümünde ana kadroya yedeklerden dahil olan isim belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Erim şef önlüğünü giyerek ana kadroya giren son isim oldu.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Kaan (Kaptan)

        Akın

        Alper

        Kerem

        Hakan

        Onur

        Semih

        Emre

        Nevzat

        Muratcan

        6

        Kırmızı Takım

        Ezgi (Kaptan)

        Ayşe

        Zeynep

        Eda

        Beril

        Beyza

        Yudum

        Nigar

        Şirin

        Zübeyde

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ? (1 EYLÜL PAZAR)

        MasterChef'te son elenen isim Çağlar oldu.

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