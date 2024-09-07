MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? 7 Eylül MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son eleme adayının belli olduğu MasterChef yeni bölümünde şefler yarışmacılardan, 'Tuzda Balık' yapmalarını istedi. Günün sonunda en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son isim oldu. İşte 7 Eylül 2024 Cumartesi MasterChef haftanın son eleme adayı...
Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Yayınlanan son bölümde yedeklerden Erim şef ceketini alarak ana kadroya adını yazdıran son yarışmacı olmuştu. Yeni bölümde ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı, eleme potasına giden son eleme adayı oldu. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? 7 Eylül MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte elem potasında bulunan yarışmacılar...
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Nigar
Beril
Alper
Muratcan
Eda
Zeynep
MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda eleme potasına giden 7. yarışmacı Akın oldu.
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ 6 EYLÜL 2024?
MasterChef'te önlük yarışı sürüyor. MasterChef yeni bölümünde ana kadroya yedeklerden dahil olan isim belli oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Erim şef önlüğünü giyerek ana kadroya giren son isim oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Kaan (Kaptan)
Akın
Alper
Kerem
Hakan
Onur
Semih
Emre
Nevzat
Muratcan
Kırmızı Takım
Ezgi (Kaptan)
Ayşe
Zeynep
Eda
Beril
Beyza
Yudum
Nigar
Şirin
Zübeyde