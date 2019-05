2 Mayıs Eleq ipucu sorusu cevabı belli oldu. Eleq ipucu sorusu Instagram'dan, "İkinci kişiliğim" dediği Sasha Fierce'ın ismini, üçüncü solo albümüne veren şarkıcı kimdir, tanıyor musunuz? Bir ipucu daha; kendisi 2000'lerin En İyi Kadın Sanatçısı seçilmiştir." şeklinde yayınlandı. İşte Eleq ipucu cevabı haberimizde...

ELEQ İPUCU CEVABI

2 Mayıs Eleq ipucu sorusu cevabı: BEYONCE

2000'LERİN EN İYİ KADIN SANATÇISI BEYONCE KİMDİR?

Beyoncé Giselle Knowles-Carter (d. 4 Eylül 1981),Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu. Houston, Teksas'ta doğup büyüyen Beyoncé, çocukken çeşitli şarkı ve dans yarışmalarında performans sergiledi. 1990'ların sonunda, R&B kız grubu Destiny's Child'ın solisti olarak ünlendi. Babası Mathew Knowles'un menajerliğini yaptığı grup, dünyada tüm zamanların en çok satan kız gruplarından biri oldu. Grubun müziğe ara verdiği dönemde Beyoncé, ilk solo albümü Dangerously in Love'ı (2003) yayımladı. Billboard Hot 100 listesinde bir numara olan "Crazy in Love" ve "Baby Boy" single'larına da yer veren albüm 11 milyon kopya sattı ve beş Grammy Ödülü kazandı.

Haziran 2005'te Destiny's Child'ın dağılmasının ardından "Déjà Vu", "Irreplaceable" ve "Beautiful Liar" hitlerinin de bulunduğu ikinci solo albümü B'Day (2006) yayımlandı. Öte yandan Beyoncé, performansıyla Altın Küre'ye aday gösterildiği Rüya Kızlar (2006) ile Pembe Panter (2006) ve Obsessed (2009) filmlerindeki başrolleriyle oyunculuğa adım attı. Rapçi Jay-Z ile evliliği ve Cadillac Records (2008) filminde Etta James'i canlandırması üçüncü albümü I Am... Sasha Fierce'ı (2008) etkiledi. Şarkıcının ikinci kişiliği Sasha Fierce'ın ortaya çıkmasına neden olan albüm, 2010'da "Single Ladies (Put a Ring on It)" ile Yılın Şarkısı dahil altı Grammy Ödülü elde ederek rekor kırdı. Beyoncé aynı yıl müziğe ara verdi ve kariyerinin yönetimini devraldı. Dördüncü albümü 4 (2011); 1970'lerin funk, 1980'lerin pop ve 1990'ların soul müziğine yer verdi.Sanatçının beşinci albümü Beyoncé (2013),deneysel yapımı ve daha karanlık temaları işlemesiyle önceki kayıtlardan ayrıldı.