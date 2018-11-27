Elimi Bırakma dizisi geçtiğimiz Pazar günü 18. son bölümü ile TRT 1 ekranlarına geldi. Azra’nın yanlış anlaşılma sonucu Cenk’e karşı yaşadığı hayal kırıklığı büyük bir yıkımın başlangıcı olur. Cansu’nun oyunları Çelen ailesinde karşılığını bularak, Azra’yı tahammülsüz bir noktaya getirir. İşte, Elimi Bırakma 19. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ELİMİ BIRAKMA 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Azra’nın yanlış anlaşılma sonucu Cenk’e karşı yaşadığı hayal kırıklığı büyük bir yıkımın başlangıcı olur. Cansu’nun oyunları Çelen ailesinde karşılığını bularak, Azra’yı tahammülsüz bir noktaya getirir. Cenk ise tüm bu yanlış anlaşılmaları telafi etmek için Azra’nın gönlünü kazanmaya çalışır.

Feride ise Azra’nın habersiz gidişine çok kırılmış olmasına rağmen ailesine karşı onu korumaya devam eder. Azra’nın gidişi Çelen ailesinde kimilerini üzerken kimilerini ise çok sevindirir.

Mesut içine düştüğü tuzak yüzünden cinayet zanlısı olarak tutuklanır. Bu durum Hülya’nın da ciddi kararlar almasına neden olur.

Azra uzun süredir yaşadığı olumsuzluklara karşı artık dayanamaz ve bir karar alır.

Elimi Bırakma 19. yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarına gelecek.

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