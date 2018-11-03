Elite 3000 - Silkeborg karşılaşma önü

Danimarka 1.Lig maçında Elite 3000 ile Silkeborg, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:45. Elite 3000 15 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Silkeborg 26 puanda ve 2. sırada. Elite 3000 son 2 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Silkeborg, geride kalan 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 496. İddaa'da Elite 3000 kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Silkeborg kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Elite 3000 önceki hafta Silkeborg mücadelesinde 4-3 yenildi.

Silkeborg ise Elite 3000 karşılaşmasında 4-3 kazandı.

Elite 3000, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Elite 3000, kendi sahasında 10 gol attı, 7 gol yedi.

Silkeborg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Silkeborg, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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