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HaberlerFutbol

Eljif Elmas transferinde son durum

İtalyan basını, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin 2 gün içinde İstanbul'a gelerek Eljif Elmas transferindeki son detayları görüşeceğini duyurdu

Eljif Elmas

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Fenerbahçeli Eljif Elmas'ı almak için geliyor...

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport, Napoli yöneticisinin 2 gün içinde İstanbul'a gelerek Eljif Elmas transferindeki son detayları görüşeceğini belirtti. Habere göre; Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye 15+3 milyon euro'luk teklif iletildi, transferdeki detayların tamamlanmasının ardından imzalar atılacak. İtalyanlar, Eljif Elmas'ın 5 yıllık kontrat imzalayacağını ve Makedon oyuncunun yıllık 1 milyon euro kazanacağını öne sürdüler.

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