Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Fenerbahçeli Eljif Elmas'ı almak için geliyor...
İtalya'dan La Gazzetta dello Sport, Napoli yöneticisinin 2 gün içinde İstanbul'a gelerek Eljif Elmas transferindeki son detayları görüşeceğini belirtti. Habere göre; Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye 15+3 milyon euro'luk teklif iletildi, transferdeki detayların tamamlanmasının ardından imzalar atılacak. İtalyanlar, Eljif Elmas'ın 5 yıllık kontrat imzalayacağını ve Makedon oyuncunun yıllık 1 milyon euro kazanacağını öne sürdüler.
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