ELKIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Elkızı dizisinin çekimleri Muğla'da devam ediyor.

ELKIZI KONUSU

"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "El kızı"nı attılar aşağı.."

Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.

Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.

Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"

Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.

Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?