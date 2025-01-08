Elon Musk'ın desteklediği parti olan AfD'nin oy oranı arttı
ABD'li iş adamı Elon Musk geçtiğimiz haftalarda Almanya seçimleri hakkında fikrini belirterek Almanya için Alternatif (AfD) Partisini desteklediğini ifade etmişti. Musk "Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir." diyerek AfD Lideri Alice Weidel ile X üzerinden bir yayın yapacaklarını duyurdu. Welt'in haberine göre Almanya'da yapılan son ankette AfD %2 oy oranı artışıyla %20'yi aşmayı başardı.
Elon Musk son bir yıldır siyasetle ilgili yorumlarını artırdı. Özellikle ABD'de Demokratlar tarafından yürütülen politikaları eleştiren Musk, düşüncelerini ABD dışında da yayma çabası gösteriyor. Musk Almanya'da 23 Şubat tarihinde düzenlenecek seçimler için de yorumda bulunarak "Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir." dedi.
Elon Musk'ın yorumlarının ardından yapılan son ankette aşırı sağcı parti AfD'nin oy oranı %2 oranında arttı. Welt'in haberine göre YouGov isimli şirket tarafından yapılan ve 8 Ocak'ta açıklanan ankette AfD'nin oy oranı %21 olarak kaydedildi.
AfD, Almanya'da milliyetçi ve göçmen karşıtı fikirleri ile ön plana çıkarken Avrupa Birliği konusunda ise mesafeli bir politika benimsiyor.
Ankette Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı ise %16 olarak tespit edildi. Ankette en yüksek oy oranı alan parti CDU/CSU ittifakı (Union) oldu. CDU/CSU'nun oy oranı %29 olarak tahmin edildi.