Elon Musk son bir yıldır siyasetle ilgili yorumlarını artırdı. Özellikle ABD'de Demokratlar tarafından yürütülen politikaları eleştiren Musk, düşüncelerini ABD dışında da yayma çabası gösteriyor. Musk Almanya'da 23 Şubat tarihinde düzenlenecek seçimler için de yorumda bulunarak "Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir." dedi.

Elon Musk'ın yorumlarının ardından yapılan son ankette aşırı sağcı parti AfD'nin oy oranı %2 oranında arttı. Welt'in haberine göre YouGov isimli şirket tarafından yapılan ve 8 Ocak'ta açıklanan ankette AfD'nin oy oranı %21 olarak kaydedildi.