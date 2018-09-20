Ünlü girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in başkanı Gwynne Shotwell, şirketin gerekli olması durumunda silah üreteceğini söyledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, askeri yetkililer ve savunma sanayisi şirketlerinde isimlerle bir toplantı yapan Shotwell, şirketin silah üretip üretmeyeceği yönündeki soruya, "Eğer bu ülkenin savunması içinse, evet, yapacağımızı düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'la sıkı ilişkileri olduğu bilinen SpaceX, Ay'da ve Mars'ta koloni kurmayı planlıyor.

Şirketin kullandığı roket fırlatma teknolojisinin Pentagon'un ilgisini çektiği biliniyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Falcon Heavy roketini fırlatan SpaceX, sonrasında Pentagon'la yörüngeye uydu gönderilmesi için 130 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Öte yandan ABD'nin son dönemde uzaya yönelik yatırımlarını da arttırması bekleniyor. Zira ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde ABD ordusu bünyesinde bağımsız 'Uzay Kuvvetleri'nin kurulması talimatını vermişti.

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