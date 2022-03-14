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Haberler Dünya DÜELLO... Son dakika: Elon Musk, Putin'e meydan okudu
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Elon Musk, Putin'e meydan okudu

Dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i düelloya davet etti.

DÜELLO... Son dakika: Elon Musk, Putin'e meydan okudu
Elon Musk, Putin'e meydan okudu
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HABERTURK.COM

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, dünyanın en zengin ismi Elon Musk, Twitter hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e meydan okudu.

Twitter’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e seslenen Musk "Vladimir Putin’i teke teke dövüşe çıkması için düelloya davet ediyorum. Bahisler Ukrayna için" yazdı.

Musk paylaşımında Putin'in adını Rusça, Ukrayna'yı ise Ukraynaca yazdı.

UKRAYNA'YA STARLINK UYDUSU GÖNDERMİŞTİ

Elon Musk, geçen hafta Ukrayna´nın internet altyapısının kesintiye uğramaması için Starlink uydu terminalleri göndermişti. Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada Elon Musk ile telefonda görüştüğünü belirterek "Ukrayna'yı sözleri ve eylemleriyle desteklediği için ona minnettarım. Gelecek hafta, yok edilen şehirler için başka bir Starlink sistemi grubu alacağız" demişti.

Ancak Musk, Starlink´in uydu ağını Rusya´nın haber kaynaklarına kapatmak için bazı ülkeler tarafından kendisine çağrı yapıldığını ifade etmiş ve bu çağrılara olumlu yanıt vermediğini belirterek "Starlink'e bazı hükümetler (Ukrayna hariç) tarafından Rus haber kaynaklarını engellemesi söylendi. Silah zoruyla olmadıkça bunu yapmayacağız. Özgür konuşma mutlakiyetçisi olduğum için üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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