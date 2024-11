Elon Musk'tan 'zafer' paylaşımı: "Game, set and match" | Dış Haberler

Elon Musk'tan 'zafer' paylaşımı: "Game, set and match" ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen dünyanın en zengin insanı Elon Musk, "Game, set, and match" (oyun, set ve maç) paylaşımı yaparak Trump'ın galibiyetini kutladı. "Game, set, and match" tenis maçlarında galibiyeti ilan eden hakem anonsu olarak literatürde yer alıyor.

