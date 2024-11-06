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        Haberler Dünya Elon Musk'tan 'zafer' paylaşımı: "Game, set and match" | Dış Haberler

        Elon Musk'tan 'zafer' paylaşımı: "Game, set and match"

        ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen dünyanın en zengin insanı Elon Musk, "Game, set, and match" (oyun, set ve maç) paylaşımı yaparak Trump'ın galibiyetini kutladı. "Game, set, and match" tenis maçlarında galibiyeti ilan eden hakem anonsu olarak literatürde yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 07:39 Güncelleme: 06.11.2024 - 08:34
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        Elon Musk'tan 'zafer' paylaşımı
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        Cumhuriyetçi Başkan adayı Doland Trump'ın en büyük destekçilerinden olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD Başkanlık Seçimleri sonuçlarının gelmesinin ardından bir paylaşımda bulundu.

        "Game, set and match" paylaşımını yapan Elon Musk, Trump'ın zaferini kutladı.

        "Game, set, and match" tenis maçlarında galibiyeti ilan eden hakem anonsu olarak literatürde yer alıyor.

        Saat TSİ 07.30 itibarıyla Donald Trump, salıncak eyaletlerin altısında (Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina, Michigan, Arizona) yarışı önde götürüyor. Bir eyalette oy sayımına henüz başlanmadı.

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