Elon Musk Tayland'daki kurtarma çalışmaları için hazırladığı denizaltısını eleştiren dalgıca 'pedofil' dedi

Güney Afrikalı girişimci Elon Musk, Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılması için hazırlattığı mini denizaltının, kurtarma operasyonunda yer alan bir dalgıç tarafından eleştirilmesi üzerine, dalgıca Twitter'da 'pedofil' dedi.
Elon Musk'ın, Tayland'da yaşayan bir İngiliz hakkındaki bu suçlaması tepki topladı.
Musk tepkilerin ardından tweeti silerken, İngiliz dalgıç Vern Unsworth'un dava açmayı düşündüğü bildirildi.
Musk'ın bu sözleri, akademisyen Zeynep Tüfekçi'nin New York Times'da yayımlanan "Tayland mağara kurtarma operasyonundan Elon Musk ne öğrenebilir" başlıklı yazısının yer aldığı paylaşıma cevaben geldi.
Yaşları 11 ila 16 arasında değişen çocuklar ve 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran'da Tayland'ın kuzeyindeki Tham Luan Mağaraları'nda kaybolmuştu. Tayland Deniz Kuvvetleri ve dünya çapından deneyimli dalgıçların çalışmaları sonucu, Wild Boar futbol ekibi geçen hafta kurtarılmıştı.
Elon Musk, Taylandlı çocukların ve antrenörlerinin kurtarılması için mini denizaltı tasarlamıştı, ancak denizaltı kurtarma ekibi tarafından 'kullanışsız' bulundu.
Tayland'da yaşayan İngiliz bir dalgıcın, CNN'e verdiği röportajda, mini denizaltının bir "halkla ilişkiler çalışması" olduğunu söylemesi, Elon Musk'ı kızdırdı.
Dalgıç Unsworth, röportaj sırasında Musk'ın mini denizaltısı hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine, "Denizaltısını acıyan yerine sokabilir" dedi.
CNN'in haberine göre, dalgıç Unsworth, altı yıl boyunca ziyaret ettiği mağaranın yapısını çok iyi bilmesi nedeniyle, kurtarma operasyonunun en önemli dalgıçlarından biriydi.
Unsworth sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kesinlikle işe yarama şansı yoktu. Mağara geçişlerinin nasıl oldukları hakkında hiçbir fikri yoktu. Denizaltı, yanılmıyorsam, 1 metre 67 santimetreydi, bükülmezdi, bu nedenle köşelerden dönme ya da engelleri aşma ihtimali yoktu.
"Dalış noktasının başlangıcından 50 metre öteye gidemezdi. Sadece bir halkla ilişkiler çalışmasıydı."
Elon Musk ise, bu sözlere cevaben Twitter'dan, "Mağarayı katedebilen bir denizaltı yapacağız, sorun değil. Üzgünüm pedofil adam, bunu sen istedin" mesajını paylaştı.
Mesajın tepki toplaması üzerine ise daha sonra sildi.
Bir kullanıcı, "Elon, seni Twitter kullanmaktan alıkoyacak bir cihaz icat etmelisin" dedi.
https://twitter.com/TheGlare_TM/status/1018510438433255426
Başka bir kullanıcı ise, "Tayland'daki İngiliz dalgıca pedofil demekle kalmadı. Tayland'da beyaz bir erkeğin bulunması için başka bir neden düşünemediğinden onu pedofil olarak adlandırdı. Ama bu yanlış bir tahmin. Bazen beyaz erkekler, işe yaramaz denizaltılarıyla gösteriş yapmak için de Tayland'a gidebiliyorlar" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/kumailn/status/1018598181268017152
Elon Musk, Twitter üzerinden Tayland'daki mağarayı ziyaret ettiğini ve işe yararsa diye denizaltıyı orada bıraktığını açıklamıştı:
"3 nolu mağaradan yeni döndüm. Mini denizaltı gerekirse kullanıma hazır. Roket parçalarından yapıldı ve çocukların futbol takımına atfen Wild Boar ismi verildi. Gelecekte işe yararsa diye burada bırakıyorum. Tayland çok güzel."
https://twitter.com/elonmusk/status/1016443130017505280
Ancak dalgıç Vern Unsworth, röportajı sırasında, Elon Musk'ın mağaradan bir an önce ayrılmasının istendiğini söyledi.
Musk ise bu sözlere, "Mağarada geçirdiğimiz zamanın hiçbir anında, bu Tayland'da yaşayan İngiliz adamı görmedim. Tek gördüklerimiz Tayland Deniz Kuvetleri ya da Tayland Ordusu'ndan insanlardı ve harikaydılar. Ayrılmamızı istemenin tersine, Tayland deniz komandoları bize eşlik bile etti" şeklinde yanıt verdi.
Elon Musk, mini denizaltıyı yapmaya yoğun ısrarlar ve mağarada bir dalgıcın hayatını kaybetmesi üzerine karar verdiğini de sözlerine ekledi.
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