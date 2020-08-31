EMD İzmir Şubesi, CHP kongresinde gazetecilerin darbedilmesini kınadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

EMD İzmir Şubesi, CHP kongresinde gazetecilerin darbedilmesini kınadı

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresinde gazetecilerin darbedilmesine tepki gösterdi.

EMD İzmir Şubesi, CHP kongresinde gazetecilerin darbedilmesini kınadı
AA

Şubeden yapılan açıklamada, 29 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen kongrede sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından gruplar arasında çıkan tartışmada, 6 basın mensubunun, saldırganların sözlü ve fiziki şiddetine maruz kaldığı belirtildi.

Gazetecilerin doğrudan saldırıya hedef olmasının düşündürücü olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Ne Cumhuriyet Halk Partisine ne de herhangi bir partinin gençlik örgütüne yakışan bu olayı kınıyor, parti yöneticilerinin bu olaya karışanlara karşı en ağır yaptırımları uygulayacağından emin olmak istiyoruz. Ayrıca saldırılar sırasında meslektaşlarımızın telefon, bilgisayar ve fotoğraf makinelerine de zarar verilmiştir. Bu zararların tazmin edilmesi de Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Yönetiminden beklentimizdir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EBA giriş nasıl yapılır? EBA Öğretmen ve öğrenci giriş ekranı
GÜNDEMEBA giriş nasıl yapılır?
Son dakika haberi Ankara Valiliği'nden kamuda mesai kararı!
GÜNDEMAnkara Valiliği'nden kamuda mesai kararı!
Son dakika haberi Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili rapor tamamlandı! - Haberler
GÜNDEMHavai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili rapor ...
Son dakika haberi... İşte Çamlıca Kulesi'nin açılış tarihi!
GÜNDEMİşte Çamlıca Kulesi'nin açılış tarihi!
Son dakika! Hulusi Akar, asker uğurlama törenleri için uyardı - Haberler
GÜNDEMBakan Akar'dan o görüntüler için uyarı!
EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA öğrenci giriş sayfası
GÜNDEMEBA öğrenci girişi nasıl yapılır?
EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA TV öğretmen giriş ekranı
GÜNDEMEBA öğretmen girişi nasıl Yapılır?
Son dakika haberi Bakan Gül'den yeni yargı yılı için 'güçlendirme' mesajı
GÜNDEMBakan Gül'den yeni yargı yılı için 'güçlendirme' ...
EBA şifre alma 2020! EBA şifre yenileme nasıl yapılır?
GÜNDEMEBA şifre alma
İstanbul'un göbeğinde! Telefonla konuşuyordu! Kapkaç!
GÜNDEMİstanbul'un göbeğinde! Telefonla konuşuyordu! Kapkaç!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X