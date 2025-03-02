Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi 2025 haberleri Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli tarafından merakla takip ediliyor. 2024 yılında yüzde 50 zamla 3.000 TL'ye yükseltilen bayram ikramiyelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı ve ne zaman hesaplara yatacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu. Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak bu ödemenin detayları, emekliler ve yakınları tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi için zam yapılacak mı, ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte son gelişmeler…
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, emeklilerin bayram ikramiyesi araştırmaları artmaya başladı. 2024 yılında 3.000 TL’ye çıkarılan bayram ikramiyelerinin 2025 yılında artıp artmayacağı merak konusu olurken, ödeme takvimiyle ilgili açıklamalar bekleniyor. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödenen bu ikramiyeler hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ramazan ayının 1 Mart'ta başlamasıyla birlikte, milyonlarca emekli için 2025 yılı bayram ikramiyeleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 3.000 TL'ye yükselen ikramiyeler, bu yıl da ne kadar olacak sorusunu gündeme getirdi.
Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili henüz resmi karar ve oran açıklanmadı. Emekli ikramiyesine zam yapılması durumunda TBMM'de bir düzenleme gerekeceğinden Ramazan ayının son haftasından önce netleşeceği tahmin ediliyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR OLACAK, ZAM GELECEK Mİ?
2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacak. Önceki yıllarda olduğu gibi, ikramiyelerin bayramlardan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması beklenmektedir. Bu durumda, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülmektedir. Resmi bir açıklama olması durumunda haberimize eklenecektir.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI
Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 15,75 zam yapıldı. Bayram ikramiyelerine de bu oranda zam yapılırsa yeni ikramiye tutarı, 3 bin 472 liraya yükselecek. Yuvarlama ile 3 bin 500 liraya yükseltilebilir. Geçen yılki gibi yüzde 50 oranında zam yapılırsa bayram ikramiyesi 4 bin 500 liraya yükselebilir.
İşte emekli bayram ikramiyesi zammı hesaplama tablosu:
Yüzde 15,75 zam yapılması durumunda;
Emekli bayram ikramiyeleri 3 bin 472 lira 50 kuruş olacak.
Yüzde 30 zam yapılması durumunda:
Emekli bayram ikramiyeleri 900 lira artış yaşayacak ve 3 bin 900 liraya yükselecek.
Yüzde 35 zam yapılması durumunda:
İkramiyeler 1050 lira artış yaşayacak ve 4 bin 50 liraya yükselecek.
Yüzde 40 zam yapılması durumunda:
1200 lira artış yaşayacak ve 4 bin 200 lira olacak.
Yüzde 45 zam yapılması durumunda:
1350 lira artış yaşayacak ve 4 bin 350 lira olacak.
Yüzde 50 zam yapılması durumunda:
1500 lira artış yaşayacak ve 4 bin 500 lira olacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.