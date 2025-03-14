2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU

16 milyona yakın emeklinin merakla beklediği 2025 emekli bayram ikramiyesi tutarı netleşti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Buna göre 15 bin 880 emekliye, Ramazan ve Kurban bayramlarında 4’er bin TL ikramiye verilecek. Yani emekliler, bu yıl toplam 8 bin TL ödeme alacaklar.