Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025: 3000 TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne kadar yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Ancak düzenleme TBMM'den geçmediği için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 3 bin lira olarak ödeneceğini duyurmuştu. 1000 liralık farkın ise yasa, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yatırılacağı açıklanmıştı. Şimdi milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin hesaba yatacağı tarihi araştırıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli ikramiyeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılıyor. Peki 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? İşte, 3.000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında detaylar…
Yeni bayram ikramiyesi tutarı 4 bin TL olarak belirlendi. Ancak bayram ikramiyesinin 3 bin TL olarak ödeneceği, aradaki farkın ise teklif yasalaştıktan sonra hesaplara yatırılacağı bildirildi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ödeme tarihleri belli oldu. İkramiye ödeme günleri için SGK'dan açıklama geldi. Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesabına farklı günlerde yatırılacak. Peki 3.000 TL emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? İşte, 4A, 4B, 4C Emekli ikramiyeleri ödeme tarihleri hakkında bilgiler…
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, yeni bayram ikramiyesi tutarını açıklamıştı. Buna göre, geçtiğimiz yıl 3 bin TL olan emekli bayram ikramiyesi, yapılan yüzde 33 zam ile 4 bin TL'ye yükseltildi.
Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Bu doğrultuda emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödenecek.
DÜZENLEME KABUL EDİLDİ
Emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılmasına ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanmadıktan sonra 1000 TL'lik fark ödemesi en kısa sürede hesaplara yatırılacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerini açıkladı. Buna göre emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 24 Mart Pazartesi günü itibarıyla başladı.
Ramazan Bayramı ikramiyesi iki seferde ödenecek. SGK, teklifin yasalaşmasının gecikmesi üzerine 3 bin liralık kısmın bayram öncesi hesaplara yatırılması yönünde kararı aldı.
EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
3 bin TL emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günlerine göre belirlendi.
Buna göre;
Maaş ödeme günü 17, 18, 19 olanlar 24 Mart'ta,
Maaş ödeme günü 20, 21, 22 olanlar 25 Mart'ta,
Maaş ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlar 26 Mart'ta ikramiyelerini alacak.
BAĞ-KUR kapsamında emekli aylığı, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi 27 Mart Perşembe günü ödenecek.
Emekli Sandığı kasamında aylık alanlar Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart Cuma günü bayram ikramiyelerini alacak.
DUL VE YETİMLERE ÖDEME NASIL YAPILACAK?
Emekli aylığı alanlara bu hafta 3 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlara ise geçen yıl Kurban Bayramında olduğu gibi hisseleri oranında ikramiye ödenecek. Hissesi yüzde 50 oranında olan dul ve yetim aylığı alanlara 1.500 TL, yüzde 25 oranında olanlara 750 TL ikramiye verilecek.
Herhangi bir işte çalışmayan, kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan dul eşe yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanıyor. Hissesi yüzde 75 oranındaki kişilere bu hafta 2.250 TL bayram ikramiyesi ödenecek.
İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik oranlarına göre ödeme yapılıyor. İş göremezlik oranı yüzde 30 olanlara 900 TL, yüzde 40 olanlara 1.200 TL ikramiye verilecek.
FARK ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?
Kanun çıkmasıyla emekli aylığı alanlara bin lira fark ödenecek. Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetim aylığı alanlara 500 TL, hissesi yüzde 25 olan yetim aylığı alanlara 250 TL, hissesi yüzde 75 olan dul aylığı alanlara ise 750 TL fark ödenecek.
Sürekli iş göremezlik geliri alanlardan iş göremezlik oranı yüzde 30 olanlara 300 TL, yüzde 40 olanlara 400 TL fark ödemesi yapılacak.
MART AYINDA EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERENLER İLK İKRAMİYEYİ KURBAN BAYRAMINDA ALACAK
İkramiye, bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı almakta olanlara ödeniyor. Ramazan Bayramı 30 Mart tarihinde başlayacak, 1 Nisan’da sona erecek.
Emeklilik dilekçesini 28 Şubat’a (kamu çalışanları için 14 Mart’a) kadar verenlerin emekli aylıkları 1 Mart’tan (kamu çalışanları için 15 Mart) geçerli olarak bağlanacak. Geçen yıl Kurban Bayramı haziran ayına rastladı. 2024 yılı haziran ayından bu yılın mart ayına kadar emekli olanlar ilk defa bu Ramazan Bayramı’nda ikramiye alacaklar. Emeklilik dilekçesini şubat ayında verenlerden ilk emekli aylığı ödemesi nisan ayına sarkanların bayram ikramiyesi de emekli aylıklarıyla birlikte nisan ayında ödenecek.
Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Bu yılın mart, nisan ve mayıs ayında emeklilik dilekçesi verenler Kurban Bayramında ikramiye alabilecekler.
BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK DOSYADAN İKRAMİYE
Birden fazla aylık alanlara tek dosya üzerinden ikramiye ödemesi yapılacak. Kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alanlara 4 bin lira ikramiye ödenecek. Kendi aylığının yanı sıra ölen eşinden dul aylığı alan veya aynı anda hem dul aylığı hem de yetim aylığı alanlara, en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden ikramiye verilecek.