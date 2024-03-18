Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere toplamda 2 kez yatırılan emekli ikramiyesi bu senede zamlı hesaplara geçecek. Emekli bayram ikramiyeleri bilindiği gibi genellikle bayram öncesinde SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerinin hesabına yatırılıyor. Peki 2024 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2024 Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih...
Milyonların gözü kulağı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler için bu yıl yüzde 50 zam yapıldı. Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken emekli bayram ikramiyesi 2024 ödeme tarihleri belli oldu. İkramiyelerin hesaba geçeceği tarih bu noktada merak konusu oldu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında ve ne kadar? İşte 2024 SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı 4A, 4B, 4C ödeme takvimi hakkında bilgiler
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİNİ DUYURDU!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Haliç Kongre Merkezi'nde önemli açıklamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız" dedi
KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.
İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek.
EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYE ALACAK MI?
Zamlı bayram ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.
Kurban bayramı bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT’liler de Kurban Bayramı’nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.
BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ
SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.
Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.