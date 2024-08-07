En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da öngören, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, milyonlarca emeklinin maaş farkı doğmuş oldu. Peki, emekli maaş farkı yattı mı, bugün yatacak mı? İşte, detaylar...