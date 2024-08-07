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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli maaş farkları yattı mı? 2024 Ağustos SSK Bağkur emekli maaş farkı ne zaman yatacak, bugün yatacak mı?

        Emekli maaş farkları yattı mı? 2024 Ağustos emekli maaş farkı bugün yatacak mı?

        Temmuz ödeme dönemi itibarıyla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya yükseldi. Ancak maaş farkları Temmuz ayına yetişmeyince milyonlarca emekli Ağustos ayını bekledi. Peki, emekli maaş farkları yattı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 07:37 Güncelleme: 07.08.2024 - 07:37
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        En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da öngören, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, milyonlarca emeklinin maaş farkı doğmuş oldu. Peki, emekli maaş farkı yattı mı, bugün yatacak mı? İşte, detaylar...

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        EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi nedeniyle oluşan farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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        Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkartılacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşların, emekli veya yaşlılık maaşı almasının ardından aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde devletin işverenlere sağladığı 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi kesilecek.

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