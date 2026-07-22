EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK? 2026 SSK-Bağ-Kur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri ne zaman?
Temmuz 2026 maaş artışlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü bu kez zam farkı ödemelerine çevrildi. Enflasyon verilerine göre belirlenen yeni aylıkların ardından oluşan farkların ne zaman hesaplara geçeceği merak konusu olurken, ödeme takvimine ilişkin beklenti giderek artıyor. Gözler, süreci netleştirecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, 2026 SSK-Bağ-Kur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
Emekliler için yılın en kritik gündem başlıklarından biri olan zam farkı ödemeleri, Temmuz düzenlemesinin ardından yeniden tartışılmaya başlandı. Maaş artışlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte oluşan farkların hangi tarihte yatırılacağı sorusu öne çıkarken, ödeme planına dair detaylar milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 SSK-Bağ-Kur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
2026 EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Memurlar, Temmuz zammının yansıtıldığı yeni maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla almaya başlarken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme süreci 17 Temmuz’da start aldı. Tahsis numarasına göre planlanan ödemeler 28 Temmuz’a kadar kademeli şekilde sürdürülecek. En düşük emekli aylığı 3 bin 522 TL seviyesine yükselirken, oluşan zam farklarının ise ağustos ayının ilk günlerinde hesaplara aktarılması bekleniyor.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ
Tahsis numarası 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Temmuz
Tahsis numarası 3 ve 1 olanlar: 26 Temmuz
Tahsis numarası 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Temmuz
Tahsis numarası 2 ve 0 olanlar: 28 Temmuz
SSK EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ
Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
Son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz
Son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz
Son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz
Son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz
Son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz
Son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz
Son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz
Son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz
Son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz